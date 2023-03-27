Yeni dönemin kuralı: Ucuz olan kazanıyor

Türkiye’de hane halkı geliri düşerken, haneye giriş yarışında markalar kıyasıya rekabet halinde…

Capital Şubat 2023 sayısından

Araştırmalara göre tüketicilerin yüzde 60’ı, indirimli ürün alabilmek için farklı marketleri geziyor ve buna enerji harcıyor. Alım gücünün düştüğü bu ortamda tüketici en düşük fiyata, en kaliteli ürüne yöneliyor. Dolayısıyla ucuz olan kazanıyor.

Enflasyonun etkisiyle hane halklarının satın alma davranışlarında gözle görülür bir değişim söz konusu. Dolayısıyla bu durum markaların haneye girme yarışında yeni kriterler ortaya çıkarıyor. Örneğin Ipsos Hane Paneli verileri, eve giren kişisel bakım ürünleri, özellikle saç ve vücut bakım ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride hacim olarak daralma olduğunu gösteriyor.

Gıdadaysa kırmızı et ve şarküteri, baharatlar, balık konserveleri, dondurulmuş gıdalar, hazır ürünler, maden suyu, damacana su, dondurma, kuruyemiş geçen yıla kıyasla mutfağımıza daha az giriyor.

Marka tercihleri bağlamında veriler incelendiğinde tüketicilerin yüzde 40’ından fazlası, sıklıkla ya da her zaman düzenli olarak aldıkları marka yerine indirimde olan markayı satın aldıklarını belirtiyor.

Aylık hane geliri 50 bin TL’nin üzerinde olan tüketicilerin yarısından fazlası da artan fiyatlar nedeniyle marka tercihlerini değiştiriyor.

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