Yeni DS 4 Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatlar belli oldu

DS Automobiles Genel Müdürü Selim Eskinazi: "DS 9 ve DS 7’ye ek olarak Türkiye pazarına sunduğumuz DS 4 ile markamızın her alanda etkinliğini artırmayı hedefliyoruz"

DS 4, Türkiye’ye ilk etapta TROCADERO donanım versiyonu ve BlueHDi 130 motorla 1 milyon 80 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.





DS Automobiles'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Genel Müdürü Selim Eskinazi, "DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alınarak oluşturulan yeni DS 4, ana hatlarıyla atletik, oldukça kaslı, kompakt ve büyük jantlarıyla da hem aerodinamik, hem etkili ve hem de karizmatik bir otomobil oldu. Premium kompakt segmentin ana hatlarını yeniden belirlemek için; modern ve çekici SUV Coupe ile geleneksel kompakt hatchback harmonisi yakalandı. DS 9 ve DS 7’ye ek olarak Türkiye pazarına sunduğumuz DS 4 ile markamızın her alanda etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.”

- SUV Coupe ile kompakt hatchback bir arada

Türkiye’ye ilk etapta DS 4 TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile giriş yapan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.

130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,3 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/sa’lik son sürate sahip.

10'' Multimedya Ekranlı Müzik ve Eğlence Sistemi, Navigasyon, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası, İki Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, Gizli Kapı Kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient Ambiyans Aydınlatması, Elektrikli Bagaj Kapağı, Açılır Cam Tavan, 19" FIRENZE Hafif Alaşım Jantlar, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi öne çıkan bazı özellikler olarak dikkati çekiyor.

DS 4 FİYATLARI