Yeni fotoğrafı paylaşıldı: Yerli otomobilde lale detayı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir fotoğraf paylaşıldı.

25 ARALIK, 20190
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Yeni fotoğrafı paylaşıldı: Yerli otomobilde lale detayı

Cuma günü ön gösterimi yapılacak yerli otomobille ilgili yeni bir fotoğraf daha paylaşıldı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından paylaşılan fotoğrafta otomobilin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösterildi. Panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekti.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’ninOtomobili derken çok ciddiydik!

İlhamı sensin…

Paylaşımda ayrıca, #DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG etiketlerine yer verildi.

DÜN DE AYNALARI GÖSTERİLMİŞTİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye’nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı.

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