Yeni harita açıklandı: Vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 20-26 Kasım'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı.

5.12.2021 18:22:000
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Yeni harita açıklandı: Vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 20-26 Kasım'da İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Bu sayılar bir önceki hafta (13-19 Kasım) İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 olarak kayda geçmişti.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne olduğunu belirtti.


İllere göre 20-26 Kasım'da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Osmaniye (600,85), Tunceli (460,19), Ordu (417,26), Adana (416,65), Balıkesir (388,7), Tokat (384,7), Bilecik (380,4), Çanakkale (380,21), Kırklareli (379,83), Karabük (378,06), Düzce (360,65), Kocaeli (357,24), Yalova (357,18), Hatay (347,55), Mersin (345,74), Samsun (327,27), Eskişehir (311,53), Bolu (306,22), Trabzon (289,94), Tekirdağ (288,14), İstanbul (287,4), Giresun (284,14), Sinop (282,27), Sakarya (278,33), Bursa (275,26), Amasya (273,63), Çorum (269,75), Kütahya (255,42), Zonguldak (243,23), Kahramanmaraş (240,46), Denizli (234,7), Burdur (232,88), Kastamonu (231,95), Bartın (220,63), Edirne (212,13), Kırşehir (204,9), Ankara (202,88), Gümüşhane (201,83), Manisa (200,95), Rize (179,75), Isparta (178,74), Erzincan (177,02), Niğde (175,66), Çankırı (169,41), Artvin (165,78), Kilis (160,37), Nevşehir (155,76), Kırıkkale (149,98), Uşak (142,11), Sivas (113,86), Ardahan (111,27), Afyonkarahisar (109,51), Yozgat (100,93), Karaman (98,46), Kayseri (93,64), Elazığ (93,2), Konya (88,13), Antalya (70,75), İzmir (70,65), Aksaray (70,21), Gaziantep (67,25), Malatya (64,75), Bingöl (63,53), Aydın (60,94), Muğla (60,05), Iğdır (59,11), Adıyaman (58,5), Kars (51,24), Erzurum (48,14), Şanlıurfa (37,11), Diyarbakır (37,01), Bayburt (35,4), Siirt (33,23), Ağrı (25,03), Bitlis (23,08), Mardin (22,11), Muş (19,95), Batman (11,77), Van (9,48), Hakkari (8,56), Şırnak (8,37)."

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