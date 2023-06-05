Yeni kabinenin ilk iş gününde serbest piyasa döviz fiyatları ve borsa ne oldu?

Dolar bugün ne kadar? İşte 5 Haziran 2023 dolar fiyatı ve döviz kurlarında son durum...

Dolar kuru, yeni Kabine sonrası haftaya yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 21,1340 liraya ulaşarak rekor yeniledi. Euro ise 22,6020 liradan haftaya başladı.



Serbest piyasada 21,1320 liradan alınan dolar, 21,1340 liradan satılıyor. 22,6000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22,6020 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 20,8850 lira, euronun satış fiyatı da 22,4460 lira olmuştu.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,31 artışla 5.233,23 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,26 puan ve yüzde 2,31 değer kazanarak 5.233,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,57 ve holding endeksi yüzde 2,14 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kazanarak günü 5.114,97 puandan kapattı.

Altının gram fiyatı 1.321 lira seviyesinden işlem görüyor



Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.321 lira seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 1.313 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.321 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.170 lira, Cumhuriyet altını da 8.790 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.942 dolardan işlem görüyor.