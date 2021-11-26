Yeni koronavirüs varyantı Bitcoin'i vurdu

Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı, kripto piyasasında sert düşüşe neden oldu. Bitcoin, yüzde 6’ın üzerinde kayıpla 55 bin doların altına geriledi.

Kripto para piyasası, B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyant endişesiyle kırmızıya büründü. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, yüzde 6’ın üzerinde kayıpla 55 bin doların altına geriledi. Ethereum’da değer kaybı 7’i geçti.

Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı, kripto piyasasında sert düşüşe neden oldu.

Bitcoin, yüzde 6’ın üzerinde değer kaybıyla 54 bin dolara kadar geriledi. Kasım ayında zirveyi 69 bin doların üzerine taşıyan Bitcoin, bugünkü düşüşle kritik 50 günlük hareketli ortalamasının sınırına kadar geriledi.

10 Kasım’da 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor tazeleyen Ethereum ise yüzde 7 düşüşle 4 bin dolara kadar düştü.

Bitcoin ve Ethereum’daki düşüş altcoinleri de olumsuz etkiledi. Litecoin yüzde 13 civarında düşüşle 192 dolara gerilerken, Ripple yüzde 9’dan fazla düşüşle 94 cent seviyesinde işlem görüyor.

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto piyasasındaki duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Asya piyasalarında başlayan COVID -19 yeni varyant endişesi tüm piyasayı ele geçirdi. Kripto paralar, endeksler tahvil getirileri ve petrol fiyatları geriledi. Bununla birlikte piyasa düzeltme dönemine geçerken, kripto paralar da son günlerin kazançlarının bir kısmını geri verdi. Son bir haftadır değerini ikiye üçe katlayan metaverse coinlerinde de durum aynı.

Kısa vadeli için düzeltme söz konusu fakat pandeminin başında hatırlıyoruz ki risk iştahının kısılması önce kripto paraları sert geriye çemişti sonrasında da kapanmalar işlem hacminin artışında etkili olmuştu. Bu yönden düşündüğümüzde piyasa için düzeltme imkanı oldu.”