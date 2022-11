Yeni Nesil Darphane Dijital Altını geliyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yakın zamanda hayata geçirilecek Dijital Altın Projesi kapsamında Yeni Nesil Darphane Dijital Altını ile altın tasarruf sistemine ve altının ekonomideki işlevine önemli katkı sağlanacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 555. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Darphane'nin, taşıdığı geleneğin verdiği deneyimi bugüne aktaran bir kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde madeni ve hatıra paralar ile Cumhuriyet ziynet altınlarının basımı, resmi mühürlerin, madalyon, madalya ve nişanların üretimi, her çeşit vize ve harç pulları ile değerli kağıtların basımı ve dağıtımı görevleri bugün Darphane tarafından yürütülmektedir.

21 Kasım'da Borsa İstanbul'da değerli metaller emtia pazarına açılan Darphane, Darphane Altın Sertifikası'nı halka arz etti. 2022'de külçe altın üretimine başladı. Önümüzdeki dönemde de Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde Yeni Nesil Darphane Dijital Altını ile ülkemizi tanıştıracağız. Sahtecilikle mücadele kapsamında da 'Ürün İzleme Sistemi' ve 'Milli Barkod Sistemi' ile ülkemize hizmet edeceğiz."

"Darphanemizi güçlü ve yenilikçi adımlarla ileriye taşımaya devam ediyoruz"

Abdullah Yasir Şahin, geçmişi 2 bin 500 yıldan fazla tarihe dayanan madeni paraların, aslında dönemlerinin küçük birer gazeteleri olduğunu, her birisinin önemli konu, savaş, zafer, inanç, mimari ve kültürel unsur içerdiğini, bu unsurların madenlere işlenerek geçmişten bugüne ve geleceğe taşındığını, madeni paraların aslında veri yüklenilen birer hafıza alanı oluşturduğunu anlattı.

Şahin, "Bastığımız her madalyanın, her nişanın ardında nice gerçek kahramanlık hikayeleri, nice fedakarlıklar ve nice başarılar vardır. Ürettiğimiz her eserle milletimizin heyecanının, asaletinin ve ülkemizin başarılarının birer fotoğrafını çekmiş oluyoruz. Türkiye'nin Darphanesi olarak bizler de aslında bu görevimizi yerine getiriyoruz. Değerlerimize anlam katarak daha fazla değer üretiyoruz. Dolayısıyla kurum olarak, ait olduğumuz kültür ve medeniyet dünyasının nitelikli gelenekleri üzerinden insanımızla gönül köprüleri kuruyoruz." diye konuştu.

Darphane'nin bugüne kadar hayata geçirdiği hizmetlere değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darphane'yi günümüzün ve geleceğimizin dünyasının gerçeklerine uygun ve ihtiyaçlarına yön verecek şekilde güçlü ve yenilikçi adımlarla ileriye taşımaya devam ediyoruz. Darphane olarak bugün gelmiş olduğumuz noktada dünyanın en güvenli ve teknolojik pasaportunu yerli ve milli imkanlarla kendimiz üretiyoruz. Kendi kimlik kartımızı ve ehliyetimizi, bandrollerimizi üretip basıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

"Görevimizi Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu şekilde gerçekleştiriyoruz"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Şahin, politika ve stratejilerini 2023-2025 dönemi için planlanan Orta Vadeli Program'a uygun şekilde belirlediklerini, kurum olarak, Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu bir şekilde üzerlerine düşen görevleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Aradan geçen 555 yılda Darphane'nin pek çok önemli tarihi dönemece tanıklık ettiğini, bunların çoğunun tarihe geçmesinde aktif olarak rol aldığını belirten Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Ayasofya Camisi, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dönüm noktalarına madeni paraların tanıklık ettiğini bildirdi.

Şahin, "Sikkeler, nişan ve madalyalar bu özellikleri bakımından bir bağımsızlık belgesi, bu topraklara aidiyetimizin birer tapu senedidir. Köklü geleneğimizde sikkelerin üzerinde yazan ifadelerden sikkenin darp edildiği medeniyetin kodlarını da okuruz." dedi.

"Darphane herkese dokunuyor"

Abdullah Yasir Şahin, 555. yıl etkinlikleri kapsamında hazırladıkları ve kurum koleksiyonlarından hassasiyetle derledikleri eserlerden oluşan "Kudret ve Hafıza, Gücün Sanatı" sergisiyle 555 yılın hikayesini göstermek ve paylaşmak istediklerini söyledi.

Sahibi ve mensubu oldukları şanlı geçmişin kültürel kodlarını, bu koca çınarın kahramanlarını, insanlarını ve fedakarlıklarını anlatmayı amaçladıklarını kaydeden Şahin, Darphane'nin herkese dokunduğunu ve değer kattığını sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında gün içerisinde "İktisat Tarihinde Altın ve Gümüş Para-Senyoraj Hakkı" ile "Modern Dünyada ve Gelecekte Para ve Finans-Dijital Para" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.