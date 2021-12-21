Yeni nesil Opel Astra 2022 yılında Türkiye'de

Şirket açıklamasına göre markanın yeni yüzü olan Opel Vizör, tıpkı Mokka, Crossland ve Grandland SUV modellerinde olduğu gibi yeni Astra'da da dikkatleri çekiyor. Bu yeni yüz, Opel'in temelinde yer alan dış tasarım öğesi 'Opel Compass' felsefesini devam ettiriyor. Söz konusu tasarım felsefesinde, kaputtaki keskin kıvrım ve gündüz sürüş farlarının kanat şeklindeki grafiği gibi dikey ve yatay eksenler, ortadaki Opel şimşek logosu ile kesişirken, dikey olarak konumlandırılan stop lambaları altıncı nesil Astra'nın arka bölümünde kendini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel renk ve döşeme tasarımcısı Ilka Höbermann, Alman tasarımının kendisi için sadelik, yalınlık ve teknik unsurların birleşiminden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Bu yalınlığı korurken üzerine iddialı olmayı eklemek bazen zor olabiliyor. Her şey, her zaman uyum ve doğru denge ile ilgili. Ortaya ise yeni Astra'yı diğer kompakt sınıf modellerden ayrıştıran, başarılı, net ve heyecan uyandıran bir tasarım çıkıyor. Otomobilin karakteristik ve özgün görünümünü altı farklı yeni gövde rengi tamamlıyor. Ekiplerimiz, araca biraz canlılık ve aynı zamanda daha iddialı bir görünüm kazandıran taze ve modern bir sarı geliştirdi. Gerçekten çok farklı ve çeşitli renkler, dokular, grafikler ve desenler sunuyoruz. Aslında, hepsini bir araya getirmek, en büyük zorluk oldu. Büyük bir yap-boz gibi. Hoş bir kontrast veya denge elde etmek için farklı heyecan verici malzemeleri birleştiriyoruz. En aza indirgenen zarif kumandalar, mat alüminyum bilgi-eğlence çerçeveleri ve tüm diğer özel vurgular Astra'ya çok büyük değer katıyor.'

- Dijital Pure Panel kokpit

Astra'nın tamamen dijital kokpiti, aracın versiyonuna bağlı olarak, biri 10 inç olmak üzere iki adet geniş ekran ve sürücü yan havalandırma ızgaralarının birleşimiyle bütünleşik bir görünüm sergiliyor. Pure Panel kokpitin cam göstergeleri sayesinde Astra sürücü ve yolcuları, yeni insan-makine ara yüzünü sezgisel olarak kullanabiliyor.







