Yeniden başlasalardı hangi alanı tercih ederlerdi? İşte patronların 20 yaş iş tercihleri

Türkiye’de fark yaratan 12 iş liderleri, “Bugün genç bir girişimci olsanız hangi alanda iş kurardınız” sorusana şu yanıtları verdi.

İlk işini 1970’lerde, cep telefonları ve internet hayatımıza girmeden çok önce kuran Virgin Group’un kurucusu Richard Branson, teknoloji sayesinde bugün her zamankinden daha fazla fırsat olduğuna inanıyor. “22 yaşında olsaydım teknolojinin sunduğu fırsatları kucaklardım. Günümüzde 22 yaşındakilerin çoğu, servet kazanmanın yolunun teknoloji işletmeleri kurmaktan geçtiğini düşünüyor, ancak daha geleneksel işler de unutulmamalı. Hala sarsılması gereken birçok farklı sektör var” diyor.

Capital Mart 2023 sayısından

Bill Gates ise Harvard Üniversitesi’nden ayrılıp bugün yeni bir şirket kuracak olsaydı, bunun yapay zekaya odaklanan bir şirket olacağını söylüyor. Capital Dergisi'nden Nil Dumansızoğlu, Türkiye’de fark yaratan iş liderlerine, “Bugün genç bir girişimci olsanız hangi alanda iş kurardınız” diye sordu. İşte yanıtlar…

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