Yerli otomobilden bir detay daha

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, cuma günü ön gösterimi yapılacak yerli otomobille ilgili fotoğraf paylaştı.

23 ARALIK, 20190
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Yerli otomobilden bir detay daha

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, “Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı. Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.” ifadeleri ile otomobilin farlarını içeren bir fotoğraf paylaştı.

ÖN GÖSTERİMİ 27 ARALIK’TA

Yerli otomobil için geri sayım sürüyor. 27 Aralık’ta ön gösterimi yapılacak otomobilin farları da ortaya çıktı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, fotoğrafı Twitter üzerinden yayınladı.

Paylaşımda, “Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.” ifadelerine yer verildi.

İLK FOTOĞRAF BAKAN VARANK’TAN

Yerli otomobile ilişkin ilk fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşmıştı.


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