Cuma günü tanıtılacak yerli otomobille ilgili her gün saat 14.30’da bir ayrıntı belli olacak. Bugün yerli otomobille ilgili bir ayrıntı daha paylaşıldı.

Türkiye’nin otomobilinin tanıtımı için sayılı günler kala Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını dün yapmıştı.

İLK GÜN FARLARI BELLİ OLDU

Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.”

Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor.

Yerli otomobilin bugün paylaşılan görüntüsünde ise silüeti ortaya çıktı.

TANITIM CUMA GÜNÜ

Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi’nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.

VARANK’TAN POZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Bilişim Vadisi’nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz vermişti.