Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir video paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, otomobilin elektrikli yapısı ve pil gücüne vurgu yapıldı.

KABİNİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Saat 14.53'te Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yapılan yeni paylaşımda ilk kez kabin görüntülerine yer verildi.



Otomobilin kabininde ızgarada olduğu gibi cam açma tuşlarında da ters lale motiflerine yer verildi. Ayrıca dijital gösterge, multimedya ekran ve diğer özelliklere de ilişkin ipuçları paylaşıldı.