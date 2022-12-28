Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak? 9 büyük şehirde hava tahmini

Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın, yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

28.12.2022 15:42:190
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Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak? 9 büyük şehirde hava tahmini

Yılbaşı ve yeni yılın ilk günlerinin yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız geçeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı kaydedildi.

Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın, yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Yılbaşında 9 büyükşehirde beklenen hava durumu şöyle:

Ankara, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

İzmir, parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.

Konya, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

Antalya, parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.

Adana, parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece.

Diyarbakır, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.

Erzurum, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece.

Trabzon, parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

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