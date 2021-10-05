Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü: Büyümede hız kesmeyeceğiz

“Global bir Türk şirketi olarak 300’ü aşkın markamızla 4 milyar nüfuslu bir coğrafyaya hizmet veriyoruz” diyen Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, büyümede hız kesmeyeceklerini söyledi.

pladis, Türkiye’den çıkan, yurt dışında kurulu en büyük Türk şirketi olma özelliğini 2016’dan beri koruyor. Şirket, çikolatada dünya genelinde yedinci, bisküvide ikinci konumda bulunuyor. pladis’in cirosu 2020’de pandemiye rağmen 4,5 milyar dolara ulaştı.

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Capital Eylül 2021 sayısından

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su MEHMET TÜTÜNCÜ, “2021 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi tüm pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Yurt dışında kurulu en büyük Türk şirketleri listesinin zirvesinde 4,5 milyar dolar cirolu Yıldız Holding grup şirketi pladis bulunuyor. “Global bir Türk şirketi olarak 300’ü aşkın markamızla 4 milyar nüfuslu bir coğrafyaya hizmet veriyoruz” diyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, sorularımızı şöyle yanıtladı:

pladis, yıllardır Türkiye’nin yurt dışında kurulu en büyük şirketi. Bu gücü nereden alıyor?

pladis, Ülker, GODIVA, United Biscuits ve Demet’s şirketlerinin ve markalarının toplam 300 yılı aşkın tecrübeleri bir araya getirilerek İngiltere’de kuruldu. pladis, Yıldız Holding’in 21 ülkede operasyonu ve 11 ülkede toplam 25 fabrikasıyla faaliyet gösteren global şirketi.

Grubun gelirlerinde yurt dışının payını nasıl ifade edersiniz?

pladis ve GODIVA da dahil olmak üzere bütün Yıldız Holding şirketlerini kapsayan konsolide ciromuz 2019’da 65 milyar TL, 2020’de ise 75 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu toplam cironun yüzde 49’u yurt dışı pazarlarımızdan geliyor.

2020’de pandemiden nasıl etkilendiniz?

pladis’in cirosu 2019’da 4,4 milyar dolar olurken, 2020’de pandemiye rağmen 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi tüm pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz

Bu süreçte uzaktan çalışma, çip krizi, lojistik sorunlar gibi pandemi kaynaklı sorunlar yaşadınız mı? Nasıl çözdünüz?

Hem ülkemizde hem yurt dışında yerel üreticilerle iş birliği yapıyoruz. Bu güçlü yapı sayesinde, lojistik alanında pandemi kaynaklı tüm dünyada ortaya çıkan olumsuz koşullarda bile tedarik, üretim ve dağıtım zincirimizi koruyarak iş sürekliliğini sağlamayı başardık.

“HIZ KESMEYECEĞİZ”

Önümüzdeki dönemde global pazarlarda atıştırmalık alanındaki istikrarlı büyümemizi hız kesmeden sürdürmek istiyoruz. Yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerimizle yeni pazarlar, yeni potansiyeller oluşturmayı, tüketiciyle daha yakın iletişime geçmeyi, global markalarımızı daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz.