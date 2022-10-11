Yıllık cari açık son 4 yılın zirvesine çıktı

Cari işlemler hesabı ağustosta 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari açık serisi Ağustos ayında da devam etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 40 milyar 889 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 112 milyon dolar açık oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Aynı dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, 4 milyar 971 milyon dolardan 6 milyar 276 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 515 milyon dolar artarak 7 milyar 236 milyon dolara çıktı. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 1 milyar 432 milyon dolar yükselerek 5 milyar 132 milyon dolara ulaştı.

Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 152 milyon dolar azalarak 685 milyon dolara geriledi. Bu dönemde, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler ise 38 milyon dolarlık düşüşle 37 milyon dolara indi.

Öte yandan, temmuz ayına ilişkin cari işlemler açığı 4 milyar 10 milyon dolardan 4 milyar 93 milyon dolara revize edildi.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 67 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Doğrudan yatırımlar

Ağustos ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon dolar olurken, aynı dönemde portföy yatırımlarına da 812 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 761 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 28 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ağustosta 1 milyar 750 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 972 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 78 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 894 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon dolar ve 2 milyar 441 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 260 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde ağustosta net 10 milyar 786 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.