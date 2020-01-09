YKKD'de 4. dönem başladı

Türkiye’de daha fazla kadının yönetim kurullarında yer almasını sağlamak hedefiyle kurulan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD), mentorluk programının 4. dönemi başladı.

9 OCAK, 20200
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YKKD'de 4. dönem başladı

YKKD Yönetim Kurulunun 4. Dönemi, Danışma Kurulu Başkanlığının devri ve mentor-menti eşleşmelerinin açıklanması ile resmi olarak başladı.

Her dönem artan menti-mentor sayısıyla, bu dönem 60 menti, 18 ay boyunca kendilerini yönetim kurullarında göreve hazırlayacak, iş dünyasının birbirinden yetenekli ve deneyimli patronları ve üst düzey yöneticileri olan mentorlarıyla eşleşti.

YKKD 3. Dönem Danışma Kurulu Başkanı olarak görev alan Suzan Sabancı Dinçer, Dönem Başkanlığı’nı Murat Özyeğin’e devretti. YKKD'nin 2011'den bu yana gelenekselleşmiş olan başkanlık devir teslim töreninde, en önemli kararların imzasında daha çok kadını görme amacını sembolize eden kırmızı dolmakalem, Suzan Sabancı Dinçer tarafından Murat Özyeğin’e teslim edildi.

Suzan Sabancı Dinçer konuşmasında, “Geçtiğimiz dokuz yıl içinde mentorluk programımız beklediğimizden de başarılı oldu, tüm Türkiye’ye yayıldı. Avrupa Birliği Yerel STK’lar hibe fonundan aldığımız kaynak, derneğimizin kapasitesini ve etki alanını genişletti.  Hem Türkiye içinde hem de AB nezdinde derneğimizin itibarını yükselten bir dönüm noktası oldu. Dernek olarak bilinirliğimiz, etki alanımız ve en önemlisi cesaretimiz çok büyük ölçüde arttı. Bugün burada bulunarak bizi yalnız bırakmayan, yoğun ajandalarına rağmen mentorluk yapan tüm iş insanlarına teşekkür ederim.’ dedi.

YKKD için bireysel olarak yıllardır mentorluk görevini üstlenen Murat Özyeğin ise konuşmasında, “Fiba Group olarak kurumsal destekçi, bireysel olarak yıllardır mentorlük yaparak katkı sağladığım Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’nde bugün, onur duyduğum bir görevi devralmanın heyecanını yaşıyorum. Türk şirketlerinin sosyal ve finansal performanslarının artmasına katkıda bulunmak, Türkiye ekonomisini ve toplumunu daha güçlü bir geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğu. İyi yönetişim ilkelerin uygulandığı ve kadınların yer aldığı kurulların daha başarılı olduğu birçok araştırma ile saptandı. Bu nedenle bu girişimleri desteklemek hepimizin faydasına olacaktır. Her zaman söylediğim gibi, Yönetim Kurulu’nda Kadın meselesi bir kadın meselesi değil. Ekonomik bir mesele, toplumsal bir mesele ve insani bir mesele.’ dedi.

YKKD kurucu başkanı Hande Yaşargil ise şunları söyledi:  

"8 yılda değişimin önünde teknik bir sorun olarak duran eğitimli, donanımlı ve hevesli YK adayı eksikliğini kapattık. Şimdi tek eksiğimiz talep, tek ihtiyacımız bunu değiştirmeye karar vermiş erk!’ derken, kurucu eş başkanı Burçak Güven ‘Kadınların karar mekanizmalarında yer alabilmesinin önündeki en büyük engel, tahmin ve fark ettiğimizden daha derin ve bilinçaltlarımıza yerleşmiş önyargılarımız. Yönetim kurullarına çeşitlilik getirebilmemiz için önce kendimizdeki bu önyargılarla savaşarak işimizin, ülkemizin, dünyanın ihtiyacı olan akılcı yapıya kavuşabilmek için tüm iş liderleri olarak derhal harekete geçmeliyiz."

YKKD DÖRDÜNCÜ DÖNEM MENTORLARI VE MENTİLERİ:

NOAD SOYADKURUMUNVANATANAN MENTİMENTİ KURUMUMENTİ UNVANI
1ACLAN ACARTÜRK TELEKOM A.ŞYÖNETİM KURULU ÜYESİ ZEYNEP AYDINQNB FİNANSBANKRİSK YÖNETİMİ BAŞKANI (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI)
2AGAH UĞURACT2 YÖNETİM DANIŞMANLIĞISTART UP YATIRIMCISI VE BAĞIMSIZ YK ÜYESİ NACİYE KURTULUŞ SİMENKS DANIŞMANLIKYÖNETİCİ ORTAK
3AHMET BOZERGROWTH COLONY LLCBAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİASLI ÖZEN TURHANYILDIZ HOLDİNGCMO
4AHMET DÖRDÜNCÜAKKÖK HOLDİNGİCRA KURULU BAŞKANIBEGÜM MUTUŞYILDIZ HOLDİNG / SÜGAVYILDIZ HOLDİNG GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİ VE İLETİŞİMİ GENEL MÜDÜRÜ / SABRİ ÜLKER VAKFI GENEL MÜDÜRÜ
5AHMET ERDEMSHELL & TURCAS A.ŞTÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI SİBEL KESLERKOÇ HOLDİNG/ARÇELİKFİNANSMAN VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ(CFO)
6ALİ KİBARKİBAR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANIBERNA ÇAĞLAYANUCB İLAÇCOUNTRY LEAD 
7ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞDOĞAN HOLDİNGYÖNETİM KURULU ÜYESİ EBRU ŞENEL ERİMUNILEVERKURUMSAL İLETİŞİM VE DIŞ İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ, TÜRKİYE, İRAN, ORTA ASYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
8CANAN ERCAN ÇELİKBORUSAN KOCABIYIK VAKFI / YENİ NESİLGENEL SEKRETERİ / GENEL MÜDÜRÜBERNA YILDIZMİCROSOFTKURUMSAL HİZMETLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
9CANAN ÖZSOYGENERAL ELECTRİC TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜBURCU ÖZTÜRKMEDİCALPARKCFO
10CEM KOZLUCOCA COLA AVRASYA VE AFRİKA GRUBUYÖNETİM KURULU DANIŞMANIŞEBNEM MURATOĞLUSABANCI HOLDİNG/ AKBANKHAZİNE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
11CENGİZ SOLAKOĞLUCS DANIŞMANLIKKURUCUŞENGÜL ALTAN ARSLANİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSAĞLIK, SOSYAL HİZMETLER VE KÜLTÜR GENEL SEKRETER YARDIMCISI
12COLMAN DEEGANVODAFONEÜLKE BAŞKANI EMİNE PINAR KURİŞCIGNA FİNANSGENEL MÜDÜRÜ
13DENİZ ÜLKE ARIBOĞANOXFORD ÜNİVERSİTESİ/ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ / DENİZBANKCRIC KIDEMLİ ÜYESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI /DENİZBANK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİG.PINAR SALCIYAPI KREDİ BANKASISTRATEJİK PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME GRUP DİREKTÖRÜ
14EMİN BİRSELPLADİSAVRUPA BÖLGE BAŞKANIBERÇ GERMEYANSHELL&TURCASHEAD OF LEGAL TURKEY AND MANAGING COUNSEL DOWNSTREAM MEDITERRANEAN SHELL 
15ERDAL AKSOYAKSOY HOLDİNG / TURCAS PETROLKURUCU BAŞKAN / YÖNETİM KURULU BAŞKANINURSEL ÖLMEZ ATEŞBORUSAN HOLDİNGİNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI
16ERDAL KARAMERCANECZACIBAŞI HOLDİNGYÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISIRESAN YÜNERAPPLEÜLKE MÜDÜRÜ
17ERDEN TİMURNEF GAYRİMENKULYÖNETİM KURULU BAŞKANIFUNDA ASLANOĞLUKPMGDENETİM ORTAĞI
18ERMAN KALKANDELENFRANKLIN TEMPLETON TÜRKİYECEOSİNEM YÜKSELTURKCELLMÜŞTERİ DENEYİMİ DİREKTÖRÜ
19ERSİN PAMUKSÜZERTHE LİFECOKURUCU BAŞKANCEMİLE BANU HIZLICMCGENEL MÜDÜRÜ
20ESİN GÜRAL ARGATGÜRALLAR YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİNURAN ZÖHRETOSYALI HOLDİNG  A.Ş.HUKUK MÜŞAVİRİ VE YÖNETİM KURULU DANIŞMANI
21FAİK AÇIKALIN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİBİLGEN ALDANMYNETCEO
22FATİH EBİÇLİOĞLUKOÇ HOLDİNGDAYANIKLI TÜKETİM GRUBU BAŞKANI NİHAL KANAYSHELL&TURCAS CFO
23FEVZİ BOZERFİBA HOLDİNGYÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİMİNE TAŞKAYAGTECHGENEL MÜDÜRÜ
24FUAT TOSYALITOSYALI HOLDİNGYÖNETİM KURULU BAŞKANIAYŞIN IŞIKGECETARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜGENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
25FÜSUN AKKAL BOZOKFORD OTOSAN A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİGAMZE AKGÜNEYÜNLÜ&COİCRA KURULU ÜYESİ
26GÖKTEKİN DİNÇERLERTÜRKVEN PRİVATE EQUİTYYÖNETİCİ ORTAĞIAYLİN ÇAĞLAYAN ÖZCANTARIM BAKANLIĞIAB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRÜ
27HAKKI YILDIZYILDIZLAR YATIRIM HOLDİNGYÖNETİM KURULU ÜYESİNEVAL KORUCU ALPAGUTDOMİNO'S PİZZA EURASİA / PİZZA RESTAURANTLAR A.Ş.GRUP CFO
28HAMDİ AKINAKFEN HOLDİNG A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANIGÜL EROLYILDIZ HOLDİNG/ÜLKERBİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAŞKANI
29İBRAHİM BETİLSEN DE GEL DERNEĞİKURUCU BAŞKANIYEŞİM MELTEM ŞİŞLİİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİBİLGİ SİSTEMLERİ, SATINALMA, İNSAN KAYNAKLARI, YAZI İŞLERİ, DIŞ İLİŞKİLER VE STRATEJİK YÖNETİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI
30İZZET GARİHALARKO HOLDİNGYÖNETİM KURULU BAŞKANINERGİS AYVAZ BUMEDİANQNB FİNANSFACTORINGGENEL MÜDÜRÜ
31LALE SARAL DEVELİOĞLUBERIGHT CONSULTINGYÖNETİM DANIŞMANI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİBANU GÜNEY ARIDURULİTTLE CAESARSTÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
32LEVENT ÇAKIROĞLUKOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CEO ECE KAŞIKÇIBRİSTOL-MYERS SQUİBB TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
33MAHMUT ÜNLÜÜNLÜ&COCEONİLÜFER TÜRKÇÜ HİRAÇALIK HOLDİNG HUKUK DİREKTÖRÜ
34MEHMET ALİ BERKMANAKKÖK HOLDİNGYÖNETİM KURULU ÜYESİ EVRİM HIZALERANADOLU GRUBU/ ADEL KALEMCİLİKGENEL MÜDÜRÜ
35MEHMET GÜLEŞCİFİBA HOLDİNG A.Ş. / FİNA HOLDİNG A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ / İCRA KURULU ÜYESİÖZDEN EROL DÜNDAROLMUKSANFİNANS DİREKTÖRÜ
36MEHMET T. NANEPEGASUSCEOBANUHAN YÜRÜKOĞLUAKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞICFO
37MEHMET SÖNMEZHSBCYÖNETİM KURULU ÜYESİİLKAY KAYGANACINESTLEHR İŞ BİRİMİ GENEL MÜDÜRÜ
38MEHMET TÜTÜNCÜYILDIZ HOLDİNGCEONURCAN BIÇAKÇI ARCANSAS TÜRKİYEORTA DOĞU, TÜRKİYE, DOĞU VE ORTA AVRUPA BÖLGE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
39MESUT TOPRAKTAY GROUPYÖNETİM KURULU BAŞKANIPINAR ÜSTÜNDAĞNOVARTİSNOVARTİS ONKOLOJİ TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
40MURAT ALSANKPMG TÜRKİYEYÖNETİM KURULU BAŞKANIBERNA KULAKSIZVODAFONEHEAD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS
41MURAT ERKANTURKCELLCEOPAMİR KARAGÖZQNBFİNANSINVESTGENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
42MURAT İLBAKİLBAK HOLDİNGYÖNETİM KURULU BAŞKANI AYGEN AYÖZGER ÖZVARDARDOĞAN HOLDİNG/AYTEMİZ PETROLYÖNETİM KURULU ÜYESİ
43MURAT ÜLKERYILDIZ HOLDİNGYÖNETİM KURULU BAŞKANIOYA ŞENERFİBA HOLDİNGFİBA PERAKENDE GRUP BAŞKANI
44MUSTAFA ÇAMLICACHAMLIJA A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANIDİDEM DOĞANYILDIZ HOLDİNG / ATA DEMİRGENEL MÜDÜRÜ
45MUSTAFA SEÇKİNUNILEVERTÜRKİYE, ORTA ASYA VE İRAN YÖNETİM KURULU BAŞKANIŞEYMA BAHSİASTELLASSATIŞ DİREKTÖRÜ
46MUZAFFER AKPINARMV HOLDİNGYÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİLALE CANAFİNİTİYÖNETİCİ ORTAK 
47ÖMER ARASQNBFİNANSBANKYÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GRUP CEOHİLAL MERTERBSH TÜRKİYEKIDEMLİ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
48REHA YOLALANTEKFEN HOLDİNGMALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI ESRA TAPBANUNİLEVERHUKUK DİREKTÖRÜ
49SAİT TOSYALITÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFIGENEL MÜDÜRÜPINAR ÖNEY BİLSELNESTLEİÇECEKLER İŞ BİRİMİ GENEL MÜDÜRÜ
50SANİ ŞENERTAV HAVALİMANLARI HOLDİNGGRUP CEO ÇİĞDEM YILMAZYAPI KREDİ BANKASITİCARİ BANKACILIK SATIŞ YÖNETİMİ BAŞKANI
51SELÇUK YORGANCIOĞLUTORK PARTNERSCEOBERİL KOPARALNOTE COSMETİCSGENEL MÜDÜRÜ
52SELEN KOCABAŞAKİŞ GYO VE MULTINET UPYÖNETİM KURULU ÜYESİASLI BAKAN GÖKULUİLBAK HOLDİNG/KENTVİZYONGENEL MÜDÜRÜ
53SUZAN SABANCI DİNÇER AKBANKYÖNETİM KURULU BAŞKANI SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLUMONDİ TİRE GROUPCEO
54ŞAHAP ÇAKNETLOG LOJİSTİK A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANIÖZLEM AKSOYGENERAL ELECTRIC TÜRKİYEKURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ
55TAWFIK JELASSIIMD BUSINESS SCHOOLPROFESSOR OF STRATEGY AND TECHNOLOGY MANAGEMENT AT IMD BUSİNESS SCHOOL İN LAUSANNE (SWİTZERLAND)GAYE ŞENTÜRKDELOİTTEPARTNER
56TAYFUN BAYAZITMARSH MCLENNAN COMPANIES   YÖNETİM KURULU BAŞKANIEVİN PEHLİVANLIYILDIZ HOLDİNG/UNODEPUTY CEO
57ÜMİT BOYNERBOYNER HOLDİNGYÖNETİM KURULU ÜYESİDEFNE KOCABIYIK NARTERBORUSAN HOLDİNGBUSİNESS ANALYST AT BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ/ CATERPILLAR
58ÜMRAN BEBAPEPSICO GLOBAL YETENEK YÖNETİMİ, ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME KIDEMLİ BAŞKAN YARDIMCISINESLİHAN SEZERPERNOD RİCARDORTA DOĞU, KUZEY AFRİKA, TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ
59YILMAZ ARGÜDENARGE DANIŞMANLIK / ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ VAKFIYÖNETİM KURULU BAŞKANI / MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINESLİHAN UÇAR ÇADIRCIBOYNER/HOPİGENEL MÜDÜRÜ
60ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN ERKUNT TRAKTÖRYÖNETİM KURULU DANIŞMANIFERHAN ÖZKARAANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ BELPAYÖNETİM KURULU BAŞKANI
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