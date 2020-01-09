YKKD'de 4. dönem başladı

Türkiye’de daha fazla kadının yönetim kurullarında yer almasını sağlamak hedefiyle kurulan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD), mentorluk programının 4. dönemi başladı.
YKKD Yönetim Kurulunun 4. Dönemi, Danışma Kurulu Başkanlığının devri ve mentor-menti eşleşmelerinin açıklanması ile resmi olarak başladı.
Her dönem artan menti-mentor sayısıyla, bu dönem 60 menti, 18 ay boyunca kendilerini yönetim kurullarında göreve hazırlayacak, iş dünyasının birbirinden yetenekli ve deneyimli patronları ve üst düzey yöneticileri olan mentorlarıyla eşleşti.
YKKD 3. Dönem Danışma Kurulu Başkanı olarak görev alan Suzan Sabancı Dinçer, Dönem Başkanlığı’nı Murat Özyeğin’e devretti. YKKD'nin 2011'den bu yana gelenekselleşmiş olan başkanlık devir teslim töreninde, en önemli kararların imzasında daha çok kadını görme amacını sembolize eden kırmızı dolmakalem, Suzan Sabancı Dinçer tarafından Murat Özyeğin’e teslim edildi.
Suzan Sabancı Dinçer konuşmasında, “Geçtiğimiz dokuz yıl içinde mentorluk programımız beklediğimizden de başarılı oldu, tüm Türkiye’ye yayıldı. Avrupa Birliği Yerel STK’lar hibe fonundan aldığımız kaynak, derneğimizin kapasitesini ve etki alanını genişletti. Hem Türkiye içinde hem de AB nezdinde derneğimizin itibarını yükselten bir dönüm noktası oldu. Dernek olarak bilinirliğimiz, etki alanımız ve en önemlisi cesaretimiz çok büyük ölçüde arttı. Bugün burada bulunarak bizi yalnız bırakmayan, yoğun ajandalarına rağmen mentorluk yapan tüm iş insanlarına teşekkür ederim.’ dedi.
YKKD için bireysel olarak yıllardır mentorluk görevini üstlenen Murat Özyeğin ise konuşmasında, “Fiba Group olarak kurumsal destekçi, bireysel olarak yıllardır mentorlük yaparak katkı sağladığım Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’nde bugün, onur duyduğum bir görevi devralmanın heyecanını yaşıyorum. Türk şirketlerinin sosyal ve finansal performanslarının artmasına katkıda bulunmak, Türkiye ekonomisini ve toplumunu daha güçlü bir geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğu. İyi yönetişim ilkelerin uygulandığı ve kadınların yer aldığı kurulların daha başarılı olduğu birçok araştırma ile saptandı. Bu nedenle bu girişimleri desteklemek hepimizin faydasına olacaktır. Her zaman söylediğim gibi, Yönetim Kurulu’nda Kadın meselesi bir kadın meselesi değil. Ekonomik bir mesele, toplumsal bir mesele ve insani bir mesele.’ dedi.
YKKD kurucu başkanı Hande Yaşargil ise şunları söyledi:
"8 yılda değişimin önünde teknik bir sorun olarak duran eğitimli, donanımlı ve hevesli YK adayı eksikliğini kapattık. Şimdi tek eksiğimiz talep, tek ihtiyacımız bunu değiştirmeye karar vermiş erk!’ derken, kurucu eş başkanı Burçak Güven ‘Kadınların karar mekanizmalarında yer alabilmesinin önündeki en büyük engel, tahmin ve fark ettiğimizden daha derin ve bilinçaltlarımıza yerleşmiş önyargılarımız. Yönetim kurullarına çeşitlilik getirebilmemiz için önce kendimizdeki bu önyargılarla savaşarak işimizin, ülkemizin, dünyanın ihtiyacı olan akılcı yapıya kavuşabilmek için tüm iş liderleri olarak derhal harekete geçmeliyiz."
YKKD DÖRDÜNCÜ DÖNEM MENTORLARI VE MENTİLERİ:
|NO
|AD SOYAD
|KURUM
|UNVAN
|ATANAN MENTİ
|MENTİ KURUMU
|MENTİ UNVANI
|1
|ACLAN ACAR
|TÜRK TELEKOM A.Ş
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|ZEYNEP AYDIN
|QNB FİNANSBANK
|RİSK YÖNETİMİ BAŞKANI (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI)
|2
|AGAH UĞUR
|ACT2 YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
|START UP YATIRIMCISI VE BAĞIMSIZ YK ÜYESİ
|NACİYE KURTULUŞ SİME
|NKS DANIŞMANLIK
|YÖNETİCİ ORTAK
|3
|AHMET BOZER
|GROWTH COLONY LLC
|BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|ASLI ÖZEN TURHAN
|YILDIZ HOLDİNG
|CMO
|4
|AHMET DÖRDÜNCÜ
|AKKÖK HOLDİNG
|İCRA KURULU BAŞKANI
|BEGÜM MUTUŞ
|YILDIZ HOLDİNG / SÜGAV
|YILDIZ HOLDİNG GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİ VE İLETİŞİMİ GENEL MÜDÜRÜ / SABRİ ÜLKER VAKFI GENEL MÜDÜRÜ
|5
|AHMET ERDEM
|SHELL & TURCAS A.Ş
|TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI
|SİBEL KESLER
|KOÇ HOLDİNG/ARÇELİK
|FİNANSMAN VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ(CFO)
|6
|ALİ KİBAR
|KİBAR HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|BERNA ÇAĞLAYAN
|UCB İLAÇ
|COUNTRY LEAD
|7
|ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ
|DOĞAN HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|EBRU ŞENEL ERİM
|UNILEVER
|KURUMSAL İLETİŞİM VE DIŞ İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ, TÜRKİYE, İRAN, ORTA ASYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|8
|CANAN ERCAN ÇELİK
|BORUSAN KOCABIYIK VAKFI / YENİ NESİL
|GENEL SEKRETERİ / GENEL MÜDÜRÜ
|BERNA YILDIZ
|MİCROSOFT
|KURUMSAL HİZMETLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
|9
|CANAN ÖZSOY
|GENERAL ELECTRİC TÜRKİYE
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ
|BURCU ÖZTÜRK
|MEDİCALPARK
|CFO
|10
|CEM KOZLU
|COCA COLA AVRASYA VE AFRİKA GRUBU
|YÖNETİM KURULU DANIŞMANI
|ŞEBNEM MURATOĞLU
|SABANCI HOLDİNG/ AKBANK
|HAZİNE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
|11
|CENGİZ SOLAKOĞLU
|CS DANIŞMANLIK
|KURUCU
|ŞENGÜL ALTAN ARSLAN
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|SAĞLIK, SOSYAL HİZMETLER VE KÜLTÜR GENEL SEKRETER YARDIMCISI
|12
|COLMAN DEEGAN
|VODAFONE
|ÜLKE BAŞKANI
|EMİNE PINAR KURİŞ
|CIGNA FİNANS
|GENEL MÜDÜRÜ
|13
|DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN
|OXFORD ÜNİVERSİTESİ/ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ / DENİZBANK
|CRIC KIDEMLİ ÜYESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI /DENİZBANK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|G.PINAR SALCI
|YAPI KREDİ BANKASI
|STRATEJİK PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME GRUP DİREKTÖRÜ
|14
|EMİN BİRSEL
|PLADİS
|AVRUPA BÖLGE BAŞKANI
|BERÇ GERMEYAN
|SHELL&TURCAS
|HEAD OF LEGAL TURKEY AND MANAGING COUNSEL DOWNSTREAM MEDITERRANEAN SHELL
|15
|ERDAL AKSOY
|AKSOY HOLDİNG / TURCAS PETROL
|KURUCU BAŞKAN / YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|NURSEL ÖLMEZ ATEŞ
|BORUSAN HOLDİNG
|İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI
|16
|ERDAL KARAMERCAN
|ECZACIBAŞI HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
|RESAN YÜNER
|APPLE
|ÜLKE MÜDÜRÜ
|17
|ERDEN TİMUR
|NEF GAYRİMENKUL
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|FUNDA ASLANOĞLU
|KPMG
|DENETİM ORTAĞI
|18
|ERMAN KALKANDELEN
|FRANKLIN TEMPLETON TÜRKİYE
|CEO
|SİNEM YÜKSEL
|TURKCELL
|MÜŞTERİ DENEYİMİ DİREKTÖRÜ
|19
|ERSİN PAMUKSÜZER
|THE LİFECO
|KURUCU BAŞKAN
|CEMİLE BANU HIZLI
|CMC
|GENEL MÜDÜRÜ
|20
|ESİN GÜRAL ARGAT
|GÜRALLAR
|YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
|NURAN ZÖHRE
|TOSYALI HOLDİNG A.Ş.
|HUKUK MÜŞAVİRİ VE YÖNETİM KURULU DANIŞMANI
|21
|FAİK AÇIKALIN
|BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|BİLGEN ALDAN
|MYNET
|CEO
|22
|FATİH EBİÇLİOĞLU
|KOÇ HOLDİNG
|DAYANIKLI TÜKETİM GRUBU BAŞKANI
|NİHAL KANAY
|SHELL&TURCAS
|CFO
|23
|FEVZİ BOZER
|FİBA HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
|MİNE TAŞKAYA
|GTECH
|GENEL MÜDÜRÜ
|24
|FUAT TOSYALI
|TOSYALI HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|AYŞIN IŞIKGECE
|TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|25
|FÜSUN AKKAL BOZOK
|FORD OTOSAN A.Ş.
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|GAMZE AKGÜNEY
|ÜNLÜ&CO
|İCRA KURULU ÜYESİ
|26
|GÖKTEKİN DİNÇERLER
|TÜRKVEN PRİVATE EQUİTY
|YÖNETİCİ ORTAĞI
|AYLİN ÇAĞLAYAN ÖZCAN
|TARIM BAKANLIĞI
|AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRÜ
|27
|HAKKI YILDIZ
|YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|NEVAL KORUCU ALPAGUT
|DOMİNO'S PİZZA EURASİA / PİZZA RESTAURANTLAR A.Ş.
|GRUP CFO
|28
|HAMDİ AKIN
|AKFEN HOLDİNG A.Ş.
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|GÜL EROL
|YILDIZ HOLDİNG/ÜLKER
|BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAŞKANI
|29
|İBRAHİM BETİL
|SEN DE GEL DERNEĞİ
|KURUCU BAŞKANI
|YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|BİLGİ SİSTEMLERİ, SATINALMA, İNSAN KAYNAKLARI, YAZI İŞLERİ, DIŞ İLİŞKİLER VE STRATEJİK YÖNETİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI
|30
|İZZET GARİH
|ALARKO HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|NERGİS AYVAZ BUMEDİAN
|QNB FİNANSFACTORING
|GENEL MÜDÜRÜ
|31
|LALE SARAL DEVELİOĞLU
|BERIGHT CONSULTING
|YÖNETİM DANIŞMANI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|BANU GÜNEY ARIDURU
|LİTTLE CAESARS
|TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
|32
|LEVENT ÇAKIROĞLU
|KOÇ HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CEO
|ECE KAŞIKÇI
|BRİSTOL-MYERS SQUİBB
|TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
|33
|MAHMUT ÜNLÜ
|ÜNLÜ&CO
|CEO
|NİLÜFER TÜRKÇÜ HİRA
|ÇALIK HOLDİNG
|HUKUK DİREKTÖRÜ
|34
|MEHMET ALİ BERKMAN
|AKKÖK HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|EVRİM HIZALER
|ANADOLU GRUBU/ ADEL KALEMCİLİK
|GENEL MÜDÜRÜ
|35
|MEHMET GÜLEŞCİ
|FİBA HOLDİNG A.Ş. / FİNA HOLDİNG A.Ş.
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ / İCRA KURULU ÜYESİ
|ÖZDEN EROL DÜNDAR
|OLMUKSAN
|FİNANS DİREKTÖRÜ
|36
|MEHMET T. NANE
|PEGASUS
|CEO
|BANUHAN YÜRÜKOĞLU
|AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
|CFO
|37
|MEHMET SÖNMEZ
|HSBC
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|İLKAY KAYGANACI
|NESTLE
|HR İŞ BİRİMİ GENEL MÜDÜRÜ
|38
|MEHMET TÜTÜNCÜ
|YILDIZ HOLDİNG
|CEO
|NURCAN BIÇAKÇI ARCAN
|SAS TÜRKİYE
|ORTA DOĞU, TÜRKİYE, DOĞU VE ORTA AVRUPA BÖLGE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
|39
|MESUT TOPRAK
|TAY GROUP
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|PINAR ÜSTÜNDAĞ
|NOVARTİS
|NOVARTİS ONKOLOJİ TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
|40
|MURAT ALSAN
|KPMG TÜRKİYE
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|BERNA KULAKSIZ
|VODAFONE
|HEAD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS
|41
|MURAT ERKAN
|TURKCELL
|CEO
|PAMİR KARAGÖZ
|QNBFİNANSINVEST
|GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|42
|MURAT İLBAK
|İLBAK HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|AYGEN AYÖZGER ÖZVARDAR
|DOĞAN HOLDİNG/AYTEMİZ PETROL
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|43
|MURAT ÜLKER
|YILDIZ HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|OYA ŞENER
|FİBA HOLDİNG
|FİBA PERAKENDE GRUP BAŞKANI
|44
|MUSTAFA ÇAMLICA
|CHAMLIJA A.Ş.
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|DİDEM DOĞAN
|YILDIZ HOLDİNG / ATA DEMİR
|GENEL MÜDÜRÜ
|45
|MUSTAFA SEÇKİN
|UNILEVER
|TÜRKİYE, ORTA ASYA VE İRAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|ŞEYMA BAHSİ
|ASTELLAS
|SATIŞ DİREKTÖRÜ
|46
|MUZAFFER AKPINAR
|MV HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
|LALE CAN
|AFİNİTİ
|YÖNETİCİ ORTAK
|47
|ÖMER ARAS
|QNBFİNANSBANK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GRUP CEO
|HİLAL MERTER
|BSH TÜRKİYE
|KIDEMLİ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
|48
|REHA YOLALAN
|TEKFEN HOLDİNG
|MALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
|ESRA TAPBAN
|UNİLEVER
|HUKUK DİREKTÖRÜ
|49
|SAİT TOSYALI
|TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
|GENEL MÜDÜRÜ
|PINAR ÖNEY BİLSEL
|NESTLE
|İÇECEKLER İŞ BİRİMİ GENEL MÜDÜRÜ
|50
|SANİ ŞENER
|TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG
|GRUP CEO
|ÇİĞDEM YILMAZ
|YAPI KREDİ BANKASI
|TİCARİ BANKACILIK SATIŞ YÖNETİMİ BAŞKANI
|51
|SELÇUK YORGANCIOĞLU
|TORK PARTNERS
|CEO
|BERİL KOPARAL
|NOTE COSMETİCS
|GENEL MÜDÜRÜ
|52
|SELEN KOCABAŞ
|AKİŞ GYO VE MULTINET UP
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|ASLI BAKAN GÖKULU
|İLBAK HOLDİNG/KENTVİZYON
|GENEL MÜDÜRÜ
|53
|SUZAN SABANCI DİNÇER
|AKBANK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU
|MONDİ TİRE GROUP
|CEO
|54
|ŞAHAP ÇAK
|NETLOG LOJİSTİK A.Ş.
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|ÖZLEM AKSOY
|GENERAL ELECTRIC TÜRKİYE
|KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ
|55
|TAWFIK JELASSI
|IMD BUSINESS SCHOOL
|PROFESSOR OF STRATEGY AND TECHNOLOGY MANAGEMENT AT IMD BUSİNESS SCHOOL İN LAUSANNE (SWİTZERLAND)
|GAYE ŞENTÜRK
|DELOİTTE
|PARTNER
|56
|TAYFUN BAYAZIT
|MARSH MCLENNAN COMPANIES
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|EVİN PEHLİVANLI
|YILDIZ HOLDİNG/UNO
|DEPUTY CEO
|57
|ÜMİT BOYNER
|BOYNER HOLDİNG
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|DEFNE KOCABIYIK NARTER
|BORUSAN HOLDİNG
|BUSİNESS ANALYST AT BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ/ CATERPILLAR
|58
|ÜMRAN BEBA
|PEPSICO
|GLOBAL YETENEK YÖNETİMİ, ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME KIDEMLİ BAŞKAN YARDIMCISI
|NESLİHAN SEZER
|PERNOD RİCARD
|ORTA DOĞU, KUZEY AFRİKA, TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ
|59
|YILMAZ ARGÜDEN
|ARGE DANIŞMANLIK / ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ VAKFI
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI / MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI
|NESLİHAN UÇAR ÇADIRCI
|BOYNER/HOPİ
|GENEL MÜDÜRÜ
|60
|ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN
|ERKUNT TRAKTÖR
|YÖNETİM KURULU DANIŞMANI
|FERHAN ÖZKARA
|ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ BELPA
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI