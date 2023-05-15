YSK Başkanı 09.45 itibarıyla seçimde son durumu açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde açılan sandık sonuçlarına ve oy oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

15.05.2023 10:43:490
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YSK Başkanı 09.45 itibarıyla seçimde son durumu açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Yüzde 99'luk yurt içinde açılma vardır. Şu an yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde açılan sandık sonuçlarına ve oy oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Saat 9.45 itibariyle seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 99'luk yurt içinde açılma vardır. Yurt içinde 27 adet sandık açılmadı. Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmakta olup, 1529 açılmayan sandık bulunmaktadır. Yurt dışında açılan sandık sayısı oranı ise yüzde 84,06'dır.  Bu verilere göre, saat 9.45 itibariyle

Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40;

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96;

Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2;

Sayın Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir.

 Veri girişi devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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