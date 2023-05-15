YSK Başkanı son durumu açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

15.05.2023 15:54:150
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YSK Başkanı son durumu açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

YSK Başkanı Yener, "Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir." dedi.

Yener'in açıklamaları şöyle:

"Oy verme esnasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum arkadaşlarıma, ayrıca seçim personelimize, sandıklarda bulunan kamu görevlilerimize yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.

Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir.

Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan’ın yüzde 5,17 Sayın Muharrem İnce’nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.

Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyipo Erdoğan’a verilmiş olduğu kabul ettiğimizde, oyun 49,54 olduğu görülmüştür.

Aynı şekilde kalan oyların tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na verildiğinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyunun 44,85 olduğu görülmüştür.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir."

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