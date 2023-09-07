Yuan, dolar karşısında son 16 yılın en düşük seviyesinde

Çin’in iç piyasasında kullanılan Yuan (onshore) ülke ekonomisinin görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle ABD doları karşısında son 16 yılın en düşük seviyesini gördü.

7.09.2023 16:34:580
Paylaş Tweet Paylaş
Yuan, dolar karşısında son 16 yılın en düşük seviyesinde

Onshore yuan, Çin'de yurt içi işlem seansını dolar başına 7,3279 ile tamamlayarak 12 Aralık 2007'den bu yana en zayıf kapanışı gerçekleştirdi.

Yuan, 2023'ün başından bu yana dolar karşısında yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti

Çin’in bu yılın ağustos ayında dolar bazında yıllık bazda ihracatı yüzde 8,8, ithalatı ise yüzde 7,3 düşüş göstermişti.

Bu yılın her ayında yıllık bazda ithalatı azalan Çin’in, küresel talebin zayıflaması nedeniyle ihracatı da nisan ayından bu yana yıllık bazda düzenli olarak daraldı.

Çin’in ABD’ye dolar cinsinden toplam ihracatı da bu yılın ağustos ayında yıllık bazda yüzde 9,5 daralmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

TCMB Başkanı Gaye Erkan: Dezenflasyon için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

TCMB Başkanı Gaye Erkan: Dezenflasyon için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

KKM'den çıkış stratejisi: Bakan Şimşek açıkladı

KKM'den çıkış stratejisi: Bakan Şimşek açıkladı

Merkez Bankası rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı

Merkez Bankası rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı

Türkiye AB'nin Dijital Avrupa Programı'na dahil oldu: 7,5 milyar avro gelecek

Türkiye AB'nin Dijital Avrupa Programı'na dahil oldu: 7,5 milyar avro gelecek

Borsa İstanbul’da gong ebebek için çaldı: 3,9 milyon talep geldi

Borsa İstanbul’da gong ebebek için çaldı: 3,9 milyon talep geldi

Almanya'da sanayi üretimi düşüşünü 3. aya taşıdı

Almanya'da sanayi üretimi düşüşünü 3. aya taşıdı

Yorum Yaz