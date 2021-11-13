Yukarı yönlü hareketine devam eden dolar 10 lirayı gördü

Dolar kuru, 10 seviyesini de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolarda ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası hızlanan yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Dolar kurunun yükselişinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıya ilişkin beklentiler de rol oynuyor.

Doların seyrinde son dönemde ABD'de beklentileri aşan ve 31 yılın en hızlı yükselişini kaydeden enflasyon etkili oldu. Türkiye özelinde Kasım ve Aralık ayı için sıkılaşan dış ödeme takvimi ve yaklaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı fiyatlamalarda öne çıktı.

Kur, 10 seviyesini de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bloomberg'de yer alan habere göre, aralarında Christian Wietoska ve Fatih Akçelik’in de bulunduğu Deutsche Bank ekonomistlerinin yayımladığı araştırma raporuna göre, çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son cari açık vurgusuyla bankanın faiz indirimiyle ilgili beklentileri de değişti.

Haftaya yapılacak TCMB toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini ve yıl sonu faiz beklentilerini de yüzde 15’ten yüzde 14’e düşürdüklerini söyledi.