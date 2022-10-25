Yükseklerde iş imkanı: 500 bin teknisyene ihtiyaç var

Global ölçekte ülkeler, karbon sıfır hedeflerine ulaşmak adına büyük bir çaba gösteriyor. Bu hedef doğrultusunda gereken rüzgar enerjisi kapasitesini sağlamak için ise donanımlı rüzgar türbini teknisyenlerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Öyle ki sektörün yeni yetenekleri çekmek, çalışan güvenliğini sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturma bağlamında dünya genelinde 500 binden fazla rüzgar türbini teknisyenine ve daha fazla işgücü yatırımına ihtiyaç olduğunu belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, başta rüzgar enerjisi olmak üzere yenilenebilir kaynakların dünyanın dört bir yanındaki ülkelere dönüştürücü fırsatlar getireceğinin altını çiziyor.

Kara ve deniz rüzgar kapasitesindeki hızlı büyüme, nitelikli iş gücü için büyük bir ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Küresel Rüzgar Örgütü (GWO) ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) paylaştığı veriler, 2026 yılına kadar %67 oranında büyüyecek olan kurulu rüzgar kapasitesinin inşası ve işletilmesinde 569.000 türbin teknisyenine ihtiyaç duyulacağını gözler önüne seriyor. Dünyanın 2050 yılına kadar karbon sıfır hedeflerine ulaşma planında yer alan rüzgar enerjisi kapasitesinin hızlı büyümesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik dönüşümün gelecek dönemlerde ülkeler için olağanüstü fırsatlar getireceğinin altını çizen Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, teknisyen arzındaki boşlukların karşılanması için endüstri standardı güvenlik ve teknik eğitim kapasitesinde daha hızlı büyümeye yönelik acil bir ihtiyaç ortaya çıkacağını ifade ediyor.

Geleceğin Enerjisi Rüzgar Teknisyenlerine Emanet

Çalışma ortamı metrelerce yükseklikte olan rüzgar türbini teknisyenliğinin gelecek yıllarda en ihtiyaç duyulan ve en çok tercih edilen meslek dallarının başında yer alacağı pek çok veriyle destekleniyor. Rüzgar türbinlerini kuran, denetleyen, bakımını yapan, onaran ve çalıştıran rüzgar türbini teknisyenlerinin yaptığı iş göz önünde bulundurulduğunda, teknisyenlerin gerekli eğitim ve donanıma sahip olması gerektiğini belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, fosil yakıt bağımlılığından kurtulma yolunda başta rüzgar enerjisine ve nitelikli teknisyen ihtiyacına yönelik yatırımların büyük önem taşıdığını vurgularken geleceğin enerjisinin rüzgar türbini teknisyenlerine emanet olduğunun altını çiziyor.

Avrupa Standartlarında Eğitim

Zorlu çalışma ortamları göz önünde bulundurulduğunda rüzgar türbini teknisyenleri için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise mesleki eğitim yeterliliği oluyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine çeşitli servis hizmetleri sunan Ülke Enerji teknik ekibinin Avrupa standartlarında eğitim aldıklarını belirten Ali Aydın, ‘’Teknisyenlerimiz Avrupa’daki uygulama sahalarında tamamladıkları eğitimlerin ardından sertifika hakkı kazanıyor ve ülkemizdeki rüzgar santrallerinde görevlerine başlıyor. Ülke Enerji olarak operasyonel verimlilik ile çalışanlarımızın güvenliğini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, teknolojinin getirdikleri bize büyük bir alan kazandırıyor. Öyle ki türbin kanat ve kule operasyonlarını daha hızlı ve daha kolay yapabilmek adına dronelar ya da yüksekte çalışma platformlarını kullanıyoruz. Bu teknolojiler bize iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük avantaj sağladığı gibi çalışanlarımıza da yeni ve benzersiz yetkinlikler elde etmesine de olanak tanıyor. 2026 yılına kadar dünyanın ihtiyacı olan yeni rüzgar türbini teknisyenleri için ülkemizde ve faaliyet gösterdiğimiz çevre coğrafyalarda bu ihtiyacı karşılanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.