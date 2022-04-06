Yurt dışında yerleşik kişilere BDDK'dan kolaylık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) yapılan düzenleme ile yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'deki bankalarda değerlendirmesini sağlayan YUVAM hesapları, uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

BDDK'nın, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik kapsamında yönetmeliğe, YUVAM hesapları kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespitine ilişkin ilkelerin belirlendiği bir bölüm eklendi.

Böylece yurt dışında yerleşik TC Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart sahibi gerçek kişilerin, YUVAM hesabı açmak ve bu hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için banka tarafından uzaktan kimlik tespiti yoluyla yeni müşteri olarak kabul edilebilmesinin önü açıldı.

Yönetmeliğe göre; bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaptığı gerçek kişileri yüksek seviyeli risk profilinde izleyecek. YUVAM hesaplarına, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilebilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışı ise sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilecek.

Bankalar yurt dışında yaşayan gerçek kişilerin kimlik belgesine ilişkin yaptığı kontrolleri pasaport için de uygulayacak.