Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol ücretleri belirlendi

Yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2022 yılında tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.

"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2022 yılında tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol ücretleri geçerli olacak.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol ücreti alınacak.