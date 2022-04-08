Yurtdışına para transferinde yeni işbirliği

Fibabanka, dünyada 12 milyondan fazla kullanıcıya sahip uluslararası para transferi şirketi Wise ile Birleşik Ödeme Sistemleri stratejik ortaklığında anlaşma yaptı.

Fibabanka, dünyadaki en iyi uluslararası para transferi çözümlerinden birini sunan ve yöneten global teknoloji şirketi Wise ile iş birliği yaptı. Böylece Wise ile yurt dışı para transferi işlemleri Türkiye’de ilk defa bir banka uygulaması içerisine taşındı.

Fibabanka’nın, Wise’ın Türkiye’deki servis sağlayıcısı Birleşik Ödeme Hizmetleri ile stratejik ortaklık yaparak Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarında hayata geçirdiği bu entegrasyon sayesinde; geleneksel yurt dışı para transferi ürünlerinde yaşanan banka kesintileri, alıcıya ulaşma sürelerinde yaşanan zaman farklılıkları gibi dezavantajların ortadan kalkması amaçlanıyor. Bu iş birliği ile artık Fibabanka müşterileri, Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden uluslararası para transferi işlemlerini hızlı, kolay ve düşük maliyetlerle gerçekleştirebilecek. Ayrıca, Türk lirası hesaplarından işlem başlatarak yurt dışında 70’ten fazla ülkeye yerel para biriminde transfer yapabilecek.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Fibabanka olarak kurulduğumuz günden bu yana geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde bir iş yapış biçimi benimsiyoruz. Finansal teknolojilere yatırım yaparken yeni ürün/hizmetlerimizi “mobil bankacılık önceliği” stratejimiz ve “mükemmel müşteri deneyimi” hedefimiz doğrultusunda, öncelikli olarak, dijital kanallardan sunuyoruz. Bu yaklaşımımızla dijital müşteri sayımızı son 1 yılda 2,5 katına çıkardık. Diğer yandan yüzde 100 Fibabanka iştiraki olarak kurulan kurumsal girişim sermayesi Finberg’in yatırımlarından Birleşik Ödeme Hizmetleri ile bugüne kadar birçok ürün ve hizmeti devreye alarak dijital kanallarımız üzerinden müşterilerimizin hizmetine sunduk. Şimdi, yine Birleşik Ödeme Hizmetleri stratejik ortaklığında, yurt dışı para transferinde geleneksel yaklaşımların dışına çıkarak, bireysel ödemelerde daha hızlı ve daha uygun ücretlerle işlem yapabilme imkânı sunan Wise ile iş birliği yapıyoruz. Sektörde bir ilke daha imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Wise'ın Türkiye Partneri ve Birleşik Ödeme Türkiye Ülke Direktörü Adem Aykın altyapı sağlayıcısı oldukları bu yeni hizmet hakkında; "Fintech-as-a-Service altyapımız sayesinde yerli ve global iş ortaklarımız ile birlikte çözüm odaklı projelerde rol almaktan son derece memnunuz. Fibabanka ile bugüne kadar birçok ortak projeye imza attık. Şimdi de globaldeki partnerlerimizden Wise ile, Fibabanka müşterilerine daha hızlı ve daha uygun ücretlerle yurt dışına para transferi imkânı sağlayarak bir yeniliği daha hizmete almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.