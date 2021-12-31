Yurtiçi Kargo'dan sosyal medya takipçilerine indirim kampanyası

Yurtiçi Kargo, sosyal medyadaki resmi hesaplarını takip ederek, özel mesaj yolu ile indirim kodu alan kullanıcılara özel indirim sunuyor.

31.12.2021 10:14:000
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Yurtiçi Kargo'dan sosyal medya takipçilerine indirim kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo, yeni yıla sosyal medya takipçilerine özel indirim kampanyası ile giriş yapıyor.

1 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak olan kampanya kapsamında Yurtiçi Kargo'nun resmi hesaplarını takip edenler indirimli fiyatlardan yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Yurtiçi Kargo resmi hesaplarını takip ederek özel mesaj yolu ile indirim kodu alabilecek. Kullanıcılar, aldıkları indirim kodunu adres alımlarda kurye ile şubeden teslimlerde ise operatör ile paylaştıklarında 30 desiye kadar olan bireysel gönderilerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Yurtiçi Kargo, Kazandıran Saatler Kampanyası ile de şube ve acentelerine 12.00-15.00 saatleri arasında gelen müşterilerine yüzde 20 indirimden yararlanma fırsatı veriyor. Yerel üreticilere yönelik olarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerine has yerel ürünlerin gönderimlerinde de indirimli fiyatlar sağlayan Yurtiçi Kargo, yurt dışı gönderilerinde ise müşterilerine yüzde 25 indirim sunuyor. Öte yandan Yurtiçi Kargo, Almanya, ABD ve Kanada gönderilerinde ise yüzde 40 indirim yapıyor.

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