Ziraat Bankası'ndan uzun vadeli dış finansman

Ziraat Bankası, 600 milyon dolar tutarında uzun vadeli dış finansman sağladı.

15.08.2023 12:43:550
Paylaş Tweet Paylaş
Ziraat Bankası'ndan uzun vadeli dış finansman

Bankadan yapılan açıklamada, "Ziraat Bankası olarak, mali kaynak yapımızın çeşitlendirilmesi, derinleşmesi ve uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılarak dış finansmanın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi stratejimiz kapsamında faaliyetlerimize devam etmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Bu doğrultuda 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri Eurobond ihracı ile 500 milyon dolar, yüzde 100'ün üzerinde oranla yeniledikleri sendikasyon kredisi ile 1,3 milyar dolar ve kuruluşunu tamamladıkları Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (Diversified Payments Rights-DPR) bünyesinde 1 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunlara ek olarak Bankamız bu defa, uluslararası alanda yüksek kredibilitesi ve son dönemde uygulanmaya başlanan yeni para ve maliye politikalarının ülkemize ve Türk bankacılık sektörüne olumlu katkılarıyla, uluslararası nitelikte, saygınlığı yüksek bir yatırım bankası ile gerçekleştirdiği işlemle 5 yıl vadeli, toplam 600 milyon dolar tutarında yeni bir kaynak sağlanmıştır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, gerçekleşen işlemin, Ziraat Bankası açısından YP likidite temininin yanında uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonlarını kanıtlar nitelikte olduğunu belirterek, "Her zaman önceliğimiz olan ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına destek sağlanması amacıyla, çeşitlendirilmiş dış finansmana yönelik stratejilerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu vesile ile söz konusu işlemin tarafı olan yatırımcımıza iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Martin'den Türkiye ekonomisi için 8 öneri

Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Martin'den Türkiye ekonomisi için 8 öneri

Düşüş trendi sona erdi: Konut satışı temmuzda arttı

Düşüş trendi sona erdi: Konut satışı temmuzda arttı

Bir yılda İstanbul'un 3'te biri kadar deniz buzu eridi

Bir yılda İstanbul'un 3'te biri kadar deniz buzu eridi

Londra Borsası'nda 1 milyar dolarlık "sahte" basın açıklaması

Londra Borsası'nda 1 milyar dolarlık "sahte" basın açıklaması

Bütçe temmuzda 48,6 milyar lira fazla verdi

Bütçe temmuzda 48,6 milyar lira fazla verdi

Yorum Yaz