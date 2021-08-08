Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı

Forbes'un 35 yıldır yayınladığı, dünyanın en zenginleri listesindeki milyarder sayısı bu yıl rekor kırarak 2755'e yükselmişti. Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Bugün zirvenin ilk sırasında değişiklik var. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault'a geçti. İşte dünyanın en zengin 10 ismi:

1- Zirvenin ilk sırasında Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) ve ailesi yer aldı: 197,5 milyar dolar

2. sırada ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (57) yer alıyor: 193.3 milyar dolar

3. sırada Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk (50) yer alıyor: 182.1 milyar dolar

4. sırada Microsoft'un kurucusu Bill Gates var (65): 132.1 milyar dolar

5. sırada Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg (37) yer alıyor: 130.8 milyar dolar

6. sırada Google'ın kurucularından Larry Page (48) yer alıyor: 116.4 milyar dolar

7. sırada Oracle kurucusu Larry Ellison (76) yer alıyor: 116.3 milyar dolar

8. sırada Google kurucularından Sergey Brin (47) yer alıyor: 112.6 milyar dolar

9. sırada Berkshire Hathaway'in sahibi, yatırımcı Warren Buffet (90) yer alıyor: 103.7 milyar dolar

10. sırada L’Oréal'ın varisi Francoise Bettencourt Meyers (68) yer alıyor: 92.4 milyar dolar