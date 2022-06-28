Zirvedeki en güçlü 30 kadın kim?

Milyar dolarlık şirketlerin kaptan köşkünde oturan ve binlerce kişiye istihdam sağlayan Türkiye’nin en güçlü kadınları kimler?

28.06.2022 17:17:000
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Zirvedeki en güçlü 30 kadın kim?

Bu sorunun yanıtı bu yıl Capital Dergisi'nin 22’ncisini gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Güçlü 30 Kadın Araştırması”nda yer alıyor. 

Türkiye ekonomisi ve iş hayatına yön veren, sivil toplum kuruluşlarındaki öncü rolleriyle topluma örnek olan 30 güçlü kadını belirlediğimiz araştırma, ilham veren kadınların kriz döneminde dahi gruplarını büyüterek üretim ve yatırıma devam ettiğini, topluma ve doğaya fayda sağlamak için çalıştığını gösteriyor. 

En önemli hedefleri arasında ise gruplarını büyütmeye devam etmek bulunuyor.

“En Güçlü 30 Kadın Araştırması”nı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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