Zirvedeki 30 güçlü kadın

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Bu sorunun yanıtı bu yıl Capital olarak 22’ncisini gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin En Güçlü 30 Kadın Araştırması”nda yer alıyor. Türkiye ekonomisi ve iş hayatına yön veren, sivil toplum kuruluşlarındaki öncü rolleriyle topluma örnek olan 30 güçlü kadını belirlediğimiz araştırma, ilham veren kadınların kriz döneminde dahi gruplarını büyüterek üretim ve yatırıma devam ettiğini, topluma ve doğaya fayda sağlamak için çalıştığını gösteriyor. En önemli hedefleri arasında ise gruplarını büyütmeye devam etmek bulunuyor.























