Züccaciye sektörü iç ve dış pazarda büyüyecek

Züccaciye sektörünün çatı derneği Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)’in 15-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya Pine Beach Belek’te düzenlediği 11. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Zirvesi’ne 49 ülkeden 78’i yabancı, 18’i yerli olmak üzere 96 firma katıldı. Yıllık 10 milyon doların üzerinde cirosu olan firmaların katıldığı zirvede 2 gün boyunca 4 binin üzerinde yüz yüze görüşme sağlandı. İş hacminin yıla 2 milyar dolar olarak yansıyabileceğini belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, bu yıl iç pazarda da ihracatta da yüzde 10 büyüme performansı gösterebileceklerini ifade etti.

12 milyar dolarlık büyüklüğü bulunan züccaciye sektörü, en çok dış ticaret fazlası veren 5 sektör olmasının yanı sıra en çok markalaşan 2 sektörden de bir tanesi. 2022 yılında 6,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiren züccaciye sektörü sadece 1,5 milyar dolarlık bir ithalat yaptı. Dünya sıralamasından 10.’luktan 8.’liğe yükselen züccaciye sektörü, 2023 yılında 7 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Sektörün çatı derneği ZÜCDER, ihracatı ve iç pazardaki ticaret hacmini artırmak için her yıl “Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Zirvesi”ni düzenliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “15-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya Pine Beach Belek’te gerçekleştirdiğimiz 9 yıl önce ulusal boyutta başladığımız üretici marka görüşmelerimiz, bugün uluslararası boyutta yılda 2 kez düzenlediğimiz dev bir etkinliğe dönüştü. 11.’sini düzenlediğimiz zirvemiz için Rusya, Suudi Arabistan, Tanzanya, Uganda, Panama, Sırbistan, Slovenya, Belçika, Danimarka Polonya gibi dünyanın dört bir yanındaki 49 ülkeden, en büyük toptancı, zincir market ve mağaza adına 78 yabancı ve 18 yerli olmak üzere 96 firmayı ağırladık. Zirveye katılan firmaların yılda en az 10 milyon dolar ciroya sahip olmalarına dikkat ettik. 2 gün boyunca her firma en az 80 olmak üzere 4 binin üzerinde görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın çeşitli yerinde yaklaşık 1000 mağazası bulunan firmalar dahi katıldı” dedi.

Çin oyuna geri döndü

İhracatta başarılı bir ivme yakaladıklarının altını çizen Öksüz, “Bildiğiniz üzere cam, metal, endüstriyel mutfak, elektrikli küçük ev aletleri olmak üzere toplamda 8 alt sektörü barındırıyoruz. En çok ihracat yaptığımız sektörler arasında başı endüstriyel mutfak, elektrikli küçük ev aletleri çekiyor. Kilogram başına ihracatımızı da 3,38 dolardan 3,75 dolara çıkardık. En çok ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda da ihracatımızın yüzde 58’ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa da en çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülkedir. Dünya ihracat sıralamasında 8. ülke konumundayız. İthalat sıralamasında da 33. sıradayız. Her şeye rağmen 2023 yılı için kendimize 7 milyar dolarlık bir ihracat rakamı belirledik. Bunun için de sektörün çatı derneği olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarımıza hız verdik. Yurt içinde iki fuar ve iki üretici marka buluşmalarının yanı sıra yurt dışında da 6 tane B2B görüşmeler yapıyoruz. İsrail, İngiltere, Kanada, Vietnam, Türki Cumhuriyetler ve Avustralya yurt dışında B2B gerçekleştireceğimiz ülkeler. ABD, Japonya ve Rusya pazarları üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı akabinde Rusya’ya ihracatımız çok fazla arttı. Bunun yanı sıra Japonya dünyanın en büyük ithalatçısı olmasına rağmen sektörümüzün bu ülkeye yaptığı ihracat yok denecek kadar az. Bu pazardan da pay alma hedefimiz bulunuyor” açıklamalarında bulunurken, züccaciye sektörünün en büyük ihracatçısı Çin’in yeniden pazara hızlı bir şekilde döndüğünü ve bu yüzden kazanılan pazarların kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.

Pandemi, sektör için avantaj oluşturdu

Her yıl yüzde 15 dış ticaret fazlası veren züccaciye sektörü açısından pandeminin sektöre bir avantaj getirdiğini belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Artan enerji maliyetleri ve navlun fiyatları, döviz kuru ve deprem nedeniyle yılın ilk 3 ayında geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre yüzde 3’lük bir daralmamız var. Ancak bu kapatılmayacak bir açık değil. Biz kendimize ihracatta yüzde 10 büyüme hedefi belirledik. Suudi Arabistan pazarını yeniden kazanmamız elimizi güçlü kıldı. Yine Rusya’ya artan ihracat da bir avantaj. İsrail ile ihracatımız da hareketli. İhracattaki başarı için finansmana erişimdeki sorun çözülmeli, meslek liselerini sektörlere entegre hale getirip istihdam sorunumuzu çözmeliyiz” derken sektörün önemli oyuncularının yer aldığı Kahramanmaraş ve Gaziantep’te hızlı müdahalelerle, konteynerlerle üretimin yeniden eski günlerine gelmek üzere olduğunu da sözlerine ekledi.

Düğün sezonu ve Anneler Günü’yle iç pazar hareketlendi

İç pazardaki satışlar hakkında da bilgi veren Mesut Öksüz, “İç pazara baktığımız zaman hareketli bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Bayram sonrasında düğünlerin başlaması sektörümüzü hareketlendirdi. İç pazardaki gelirlerimizin yarısını düğünler oluşturuyor. Konut satışlarındaki düşüşü düğünlerle kapatıyoruz. Yine Anneler Günü, Babalar Günü özel günler de sektörümüzü canlı kılıyor. Özellikle bu sene bir anlamda airfryer furyası yaşanıyor. Yağ kullanmanıza gerek kalmadan ya da tariflerinize göre fırçayla çok az yağ sürerek kısa sürede sağlıklı kızartmalar hazırlayabilirsiniz. Yanmaz, yapışmaz özelliği sayesinde kolay temizlik imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıllara oranlara airfryer’ların satışında yüzde 300’lük bir artış söz konusu. Bunun dışında tabii ki saç şekillendirici, mikser, kupa, cam ürünleri gibi birçok ürüne ilgi olacaktır. Düğün alışverişlerinde de eskiye oranla online’dan alışveriş artarken çiftler tek bir noktadan alışveriş yapmak istiyorlar. Bu yüzden markalarımız düğün paketlerine ağırlık vermeye başlarken, birçok markamızın da artık tek bir ürün grubundan ziyade elektrikli küçük ev aletlerinden tencereye kadar bir evin ihtiyacı olacak her şeyi tüketicilerin beğenisine sunmaya başladılar. İç pazardaki hareketlilik yüzde 10 büyüme getirecektir” dedi. Yaz aylarında iç pazarda durgu bir döneme girdiklerini belirten Öksüz, bu durgunluğu da turistlerle ve yurt dışından gelen Türklerle kapattıklarını sözlerine ekliyor. Sınır bölgelerindeki kur avantajı nedeniyle bavul ticaretinin artış gösterdiğine dikkat çeken Mesut Öksüz, özellikle Bulgar vatandaşlarının bavullarına mutlaka züccaciye ürünleri koyduğun söyledi.