VxRail ile birlikte altı bin kullanıcı için tasarlanan altyapıda 170 TB’lık kapasite sağlandı ve kaplanan alan dörtte bire kadar düştü.

Ford’un Avrupa’daki en büyük ticari araç üretim merkezi olan Ford Otosan, binlerce çalışanına daha modern bir altyapıda hizmet verebilmek için Dell EMC VxRail ile bütünleşik mimariye geçti. 10 binin üzerinde çalışanıyla Türkiye’nin ihracat şampiyonluğunu yıllardır elde eden Ford Otosan, BT altyapısında depolama, network ve sanallaştırmanın farklı ürünler ve ekipler tarafından yürütülmesi nedeniyle yönetim ve bakım süreçlerinde zorlanıyordu.

Sanallaştırma sistemlerinin veri merkezindeki payının artmasıyla birlikte, yeni projelerde ihtiyaç duyulan kuvvetli donanımlarını sistem odalarında konumlandırma ihtiyacı duyan şirket, tek bir platform üzerinde hareket edebilmek için Dell EMC VxRail çözümüyle sorunlarının üstesinden geldi.

KAPLANAN ALAN DÖRTTE BİRE DÜŞTÜ

Projenin tamamlanma sürecinde yaklaşık yüzde 50’lik tasarruf edildiğini dile getiren Ford Otosan BT Müdürü Faik Kuter, “VxRail ile birlikte altı bin kullanıcı için tasarlanan altyapıda 170 TB’lık kapasite sağlandı. Bu büyüklükteki bir altyapı hizmeti için bütünleşik yapıdaki yalnızca iki kutu yeterli olurken, kaplanan alan dörtte bire kadar düştü ve performans arttı. Kablolama gibi konularda karmaşıklık ortadan kalktı ve risk minimize edildi. Bu iki donanım arasındaki bağlantı ise iç network’ten geçtiği için çok daha verimli bir yapıya geçildi ve yüksek hız sağlandı” dedi.

Kuter’in verdiği bilgilere göre, bir önceki sisteme kıyasla Dell EMC VxRail ile birlikte yüzde 60’a yakın daha fazla yazma/okuma performansına kavuşuldu. BT’nin üzerindeki iş yükü azaldı. Stabil çalışma performansı sayesinde BT ekibi farklı alanlara da vakit ayırabilecek duruma geldi. Dell EMC’den ürünle ilgili düzenli olarak alınan bilgilendirmeler ve tavsiyeler de BT birimini bu süreçte rahatlattı. Önceden düşük olan mesaj kutusu kotası 10 katına çıkarıldı, doluluk oranı düşürüldü, hızı arttı, mesaj kutusunda daha hızlı arama yapılması sağlandı.

Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu ve Ford Otosan BT Müdürü Faik Kuter

ERİŞİM SORUNLARI YÜZDE 96 AZALDI

Türkiye’nin en önemli ihracat şirketlerinden birinin dijital dönüşümüne destek olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, “Bütünleşik altyapılar BT altyapı dönüşümünü hızlandırarak önemli faydalar sağlıyor. IDC rakamlarına göre bütünleşik altyapıların bilgi işlem operasyon yüklerini yüzde 41, veri merkezi toplam sahip olma maliyetlerini yüzde 36, son kullanıcı erişim problemlerini ise yüzde 96 azalttığını gösteriyor. Ford Otosan, bütünleşik mimariye geçerek atacağı tüm adımlarda avantaj sağlayacağı bir altyapıya kavuşmuş oldu” dedi.

Dumlu, BT ekiplerinin veri merkezini ayakta tutmak ve tüm bileşenleri kontrol etmekle vakit harcamak yerine rekabet avantajı sağlayabilecekleri konular üzerine eğilmesi gerektiğini dile getirdi. Bütünleşik altyapılar bilgi işlem departmanlarına operasyonel karmaşıklığı ve riskleri azaltma konusunda yardımcı oluyor. Vblock, VxRack ve VxRail ile pazarın en geniş bütünleşik altyapı portföyüne sahip olan Dell EMC, uygulamaların ihtiyacı olan sanal ve fiziksel kaynakları tek bir ürün olarak sağlayarak, müşterilere tüm katmanlar için tek elden destek ve tek yaşam döngüsü veriyor.

Dell EMC’nin hiper yakınsanmış ürünleri hakkında daha fazla bilgi için

www.dell.com/tr/sletmeler/p/hyper-converged-infrastructure adresini kullanabilirsiniz.





Sponsorlu içerik.