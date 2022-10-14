Global türkler potansiyel peşinde

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Rusya’da yeni perakende markaları yaratmak, Avrupa’da yenilenebilir enerji işine girmek, Afrika’da tarımsal üretim tesisleri, kruvaziyer limanlar, yeni kıtalara mağazalar, fabrikalar… Bu planlar, dünyanın konjonktürel olarak dalgalandığı bu dönemde krizlerden fırsat çıkarma yeteneğiyle öne çıkan Türk global şirketlerin yeni dönem ajandasını oluşturuyor. Potansiyel peşinde olmaları, Capital Dergisi’nin bu yıl 15’inci kez hazırladığı “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri/Global 50 Türk Şirketi” araştırmasında yer alan Türk şirketlerinin küresel büyüme başarısını da ortaya koyuyor. Capital Dergisi’nin bu yıl 15’inci kez hazırladığı “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri/ Global 50 Türk Şirketi” araştırması, Türk şirketlerinin küresel başarısını ortaya koyarken, yeniden krizlerden fırsat yaratma odağına döndüklerini gösteriyor.

YENİ FIRSATLAR

Dünya aynı anda bu kadar çok krizi uzun zamandır yaşamamıştı. Türk girişimci ve liderleri ise kartların yeniden karıldığı hem kriz hem fırsat dönemini yakın takibe aldı. 2021’de yarattığı 5 milyar 334 milyon dolarlık yurt dışı cirosuyla Global 50 Türk Şirketi listesinin zirvesine çıkan Arçelik, 2022 yatırım planını açıkladı. Şirket, 2022 yılında yapacağı 220 milyon Euro’luk yatırımla Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan’da faaliyet gösteren Indesit International ve Whirlpool LLC hisselerinin tamamının alımı için sözleşme imzaladı. Listenin ikinci sırasında yer alan Pladis’in de ajandasında yeni yatırımlar var. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, yatırımları kesintisiz olarak sürdürdüklerini söylüyor. İnovasyona çok önem verdiklerini belirtiyor ve “Üretimde ve Ar-Ge çalışmalarımızda Türkiye’yi merkeze alıyor, 2022 için belirlediğimiz 2,5 milyar TL yurt içi yatırım hedefimizi koruyoruz” diye konuşuyor. Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu ise 2021’in Eylül sonunda Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ı operasyonları arasına kattıklarını duyurdu. Zorlu, “Ortağımız AB InBev ile AB InBev Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan payların Anadolu Efes’e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere de devam ediyoruz” diyor. Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, küresel şirket olmanın avantajını kullandıklarını söylüyor ve “Dünyadaki gelişmelere rağmen global müşterilerimizin yerel tedarikçisi olmamız bizi koruyor. Lastik ve kompozit güçlendirme alanlarında Türkiye başta olmak üzere tüm şirketlerimizde organik ve inorganik yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz” diyor.

FARKLI COĞRAFYA AVANTAJI

Rusya-Ukrayna savaşının üretim maliyetleri üzerindeki etkileri büyük. Bu etkileri derinden hisseden pek çok sanayi devi var. Yine de onlar da tüm fırsatlara açıklar. Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Yurt dışında iş yaptığımız coğrafyalarda da artan lojistik, enerji ve hammadde maliyetleri ve bunların sonucu olarak yüksek enflasyondan etkileniyoruz. Bazı yurt dışı pazarlarımızda durgunluğa yönelik beklentiler işlerimizi etkiliyor olsa da farklı coğrafyalarda iş yapmanın avantajı ve global satış ağımızın gücüyle bu etkileri minimum seviyede tutabiliyoruz” diyor. Grubun 80’inci yılında da temel iş alanlarında yurt dışında stratejik pazarlarda liderliğe oynayan bir pazar oyuncusu olduklarını söyleyen Gümrah, “2022’de farklı iş kollarımızda planladığımız yatırımları hayata geçiriyoruz. Temizlik kağıtlarında Afrika pazarına girmek için Fas yatırımını devreye aldık. Doğal kaynaklar alanında rezerv ve kapasite artışı getirecek yatırımlara devam ediyoruz. Stratejik satın almalarla büyümeye ve etki alanımızı genişletmeyi sürdürüyoruz. ABD’li ilaç şirketi Amgen’ın sahip olduğu Gensenta’yı satın aldık” diyor. Yıldız Holding bünyesinde de 25’i yurt içinde olmak üzere toplam 46 fabrika bulunuyor. Yurt dışındaki 21 fabrika ise 12 farklı ülkeye yayılmış durumda. Mehmet Tütüncü, Amerika’dan Çin’e kadar dünyanın pek çok farklı bölgesinde bulunan 9 Ar-Ge merkezlerine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Bu bölgelerde görev yapan mühendislerimiz ve uzmanlarımız her yıl yüzlerce ürün ve proje geliştiriyor. Global bir Türk şirketi olarak 300’ü aşkın markamızla 4 milyar nüfuslu bir coğrafyaya hizmet veriyoruz.”

BÖLGESELLEŞME FIRSATI

Yurt dışında üreten ve şirket yöneten liderler küresel tedarik zincirindeki kırılma ve bölgeselleşme eğiliminin aynı zamanda Türkiye’nin bir merkez ülke haline gelmesine dair fırsat vadettiğine dikkat çekiyor. Rusya’da ve Romanya’da 2 şirketi bulunan Coşkunöz Holding, otomotiv sektörünün güçlü tedarikçilerinden. Uluslararası ve yerel, neredeyse tüm otomotiv orijinal ürün üreticileriyle (OEM) doğrudan ya da dolaylı olarak çalışıyor. Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, özellikle dünyada otomotiv üreticilerinin kümelendiği stratejik bölgelerde yeni üretim ve depolamaya yönelik yatırımlar yaptıklarını söylüyor. 2025’e kadar en az 2 ülkede daha yatırım planladıklarını belirten Acay, “Küresel tedarik zincirindeki kırılma ve bölgeselleşme eğilimi büyük fırsat içeriyor” diyor. Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya da özellikle Türkiye ve Orta Doğu pazarının mevcut lojistik krizinin getirdiği dünyadaki tedarik zinciri problemleri nedeniyle mercek altında olduğuna dikkat çekiyor. Şankaya, “Bu nedenle Uzak Doğu’da olan düşüşler, bizim bölgemizde daha az yaşanacak ya da hissedilecek” diyor. Bu dönemde büyümenin önündeki en büyük engellerin üretim maliyetlerinin çok artması ve bastırılmış kur olduğunu belirten Şankaya, “Artan maliyetler ve kur baskısıyla ilgili önlemleri alabilirsek Türkiye ve Mısır için fırsatlar var” diye konuşuyor. YENİ İŞ ALANINA GİRDİ Yaşanan zorlu süreç global Türk şirketlerinin yatırımlarını yeni alanlara kaydırmasına da fırsat yaratıyor. Bu şirketlerden biri Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Slovenya ve İsveç’teki şirketleriyle 85 lokasyonda faaliyetlerini sürdüren Ekol Lojistik. Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Piyasadaki dengesizlik ve belirsizlikler bizi de etkiliyor. Enflasyon, kurdaki dalgalanmalar maliyetlerimizi artırırken yatırım ve uzun vadeli plan yapmamıza engel oluyor. Bu nedenle yatırımlarımızı gelişen ve büyüyen e-ticaret alanlarına kaydırdık” diyor. Büyüme stratejilerinin en kritik yapı taşlarını e-ihracat, B2C pazar yeri ve son teslimat çözümlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Ekiz, şöyle açıklıyor: “Online sipariş sayılarındaki hızlı yükseliş trendiyle ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendiriyor, altyapı ve teknoloji yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. E-ticaret faaliyetlerimizi yeni markamız Ekol360 çatısı altında sürdürüyoruz. Çok uluslu yapımızın sağladığı avantajla müşterilerimizin dünyaya kolay açılmasının önündeki engelleri kaldırıyoruz.”

2027’DE 75 YENİ GEMİ

Pandemi nedeniyle 2020 yılında kruvaziyer gemi sektörü neredeyse tamamen durmuştu. Dünyanın pandeminin ilk şokunu atlamasıyla birlikte 2020 yılının sonuna doğru bazı gemiler seferlere başlamıştı. 2021 yılındaysa aşılamada mesafe kat edilse de 2019 yılına dönüş tam anlamıyla sağlanamadı. Global Ports Holding üzerinden dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Yatırım Holding, 4 kıtada 14 ülkede Türkiye’yi temsil ediyor. Grubun liman sayısı Ağustos 2022’de 26’ya ulaştı ve bunların 24’ü yurt dışında. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, bundan sonraki süreçte de enflasyon, durgunluk, savaş gibi nedenlerin kruvaziyer turizminin hızlı toparlanma ivmesini bir miktar yavaşlatsa da orta ve uzun vadede hızlı büyümenin kesintiye uğramayacağına inanıyor. Kutman, odaklandıkları fırsatları şöyle anlatıyor: “Tatil artık insanlar için vazgeçilebilecek bir lüks değil, zorunluluk ve ihtiyaç. Şu an siparişi verilmiş olan yaklaşık 75 yeni geminin 2027 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu da küresel bazda yolcu kapasitesinde 2027 yılına kadar, 2019’a kıyasla yüzde 45’lik bir artışa işaret ediyor. Biz de dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için çıkan fırsatları değerlendiriyoruz.”

FIRSAT ODAKLI

Yurt dışında iş yapan liderler kendi sektörlerinde kriz sonrası oluşacak küresel potansiyelleri yakından takip ediyor. Havacılık pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), 2040’a kadar küresel yolcu trafiğinin iki kattan fazla büyüyeceğini ve bu talebi karşılamak için 2,4 trilyon dolarlık hava limanı yatırımı gerekeceğini öngörüyor. TAV Havalimanları olarak her türlü havalimanı projesini hayata geçirebilecek yetkinliğe sahip olduklarını söyleyen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, pandemi döneminden güçlü şekilde çıkmayı başardıklarını söylüyor ve odaklandıkları yeni fırsatları şöyle anlatıyor: “Pandemi döneminde aldığımız Kazakistan Almatı Havalimanı’nda yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla kapasiteyi iki katına çıkarıyoruz. Karadağ, Nijerya ve Kuveyt’te yeni fırsatları da takip ediyoruz. Uzun vadede küreselleşme devam edecek ve gelişmekte olan pazarlarda büyüme daha yüksek olacak. Biz de büyümenin yüksek olacağı bu bölgelere, Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa, CIS ve Orta Asya’ya odaklanıyoruz.” Grup stratejisi çerçevesinde fırsat odaklı bir diğer şirket İş Bankası. İş Bankası, yurt dışındaki bankacılık faaliyetlerini iştirak bankalar, şubeler ve temsilcilikler aracılığıyla yürütüyor. 11 ülkede faaliyet gösteren bankanın, Almanya, Rusya ve Gürcistan’da faaliyet gösteren iştirak bankalarının brüt faaliyet gelirleri toplam 92,3 milyon dolara ulaştı.

ZOR DÖNEM ETKİSİ

Pek çok lider zor dönemlerde yatırıma devam ettiğini belirtiyor. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız da bu isimlerden biri. Küresel enflasyonun etkilerini yaşadıklarını söyleyen Yıldız, “Ana maliyet kalemlerimizden odunda 4, kimyasallarda 3 ila 8, doğal gazda 8, elektrik fiyatlarında ise 4 kat artış yaşadık. Bu süreçte Avrupa’da fiyatlar Euro bazında 2,5 misline çıktı. MDF ve yonga levha fiyatları Avrupa’da, Türkiye’ye göre yüzde 30-50 daha pahalı seyrediyor. Fakat bu, var olan yatırım planlarımızda köklü bir değişikliği gerektirmiyor” diyor. Global 50 Türk Şirketi listesine bu yıl ilk defa giren Tiryaki Agro’nun Türkiye dışında kurulu toplam 24 şirketi var. Yurt dışı şirketlerinin büyüklüğünü 1,7 milyar dolara taşıyan grup, Kuzey Amerika organik gıda pazarının açık ara lideri. Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, zorlu dönemlerde yatırımlara hız verdiklerini söylüyor ve planlarını şöyle açıklıyor: “Tarımsal ürün yetiştirme ve tedarik etme kabiliyetimiz neredeyse dünya geneline yayılmış durumda. Bu gücümüz sayesinde en zor dönemlerde bile ürün teminini çok ciddi sıkıntılar yaşamadan gerçekleştirmeyi başarıyoruz. 3 yıl içinde 300 milyon dolar civarında yatırım yapmayı hedefliyoruz. Rotamızı Sahra Altı Afrika’ya çevirdik. Gana ve Nijerya’da çoklu kırma ve yağ tesisi yatırımı yapacağız. Organik pazar için yapacağımız iki büyük yatırım var. Yatırımlarımızdan bir tanesi organik bitki bazlı protein üretimi üzerine olacak. Diğeri de yine organik pazara hizmet edecek buğday glüteni üretimi yatırımı. 2024’ün ortalarında hizmete girmesini planladığımız bu iki yatırımın toplam tutarı 150 milyon dolar civarında olacak. Ayrıca, Irak’ın güneyinde Umm Qasr Limanı’nın içinde soya kırım tesisi ve mısır depolarından oluşan 75 milyon dolarlık yatırımımızı da 2023’ün ilk yarısında faaliyete geçireceğiz.”



FIRSAT VE ATILIM ZAMANI

MURAT ÖZYEĞİN FİBA GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI



“RESESYONA HAZIR GİRDİK” Savaş, küresel enflasyon ve resesyon beklentileri, herkes gibi bizim de operasyonlarımızı doğrudan etkiliyor. Merkezi Hollanda’da bulunan bankamız işleyişini daha esnek hale getirmişti. Bu süreçte edindiğimiz tecrübe sayesinde, Avrupa’daki resesyona güçlü bir kaynak yapısıyla hazırlıklı girdik. Romanya’da, bilişim teknolojileri açısından dinamik bir dönemdeyiz ve bu süreci dijital bankacılık adına bir atılım dönemi olarak değerlendiriyoruz.



RUSYA’DA GEÇMİŞ DENEYİMİ Bireysel bankacılık hizmetleri alanında yoğunlaşan CEB Rusya’da özellikle dolar veya Euro’ya bağlı herhangi bir sendikasyon, bono veya tahvil ihracına dayalı yükümlülüğü olmaması sayesinde, bu dönemdeki gelişmelerden olumsuz etkilenmedi. Kırım krizi gibi yakın geçmişte yaşananlar bizim için eşsiz bir öğrenme deneyimi olmuştu. Aldığımız önlemler bankamızın bugünkü sağlam bilanço yapısı ve esnek yönetiminin temel taşlarını oluşturdu. Rublenin değer kazanması da daha yumuşak bir geçiş yaşanmasına katkı verdi.



ÇİN’DE ZOR GÜNLER Pandemi önlemlerinin yeniden arttığı, gayrimenkul sektöründe önemli bir darboğazın yaşandığı Çin’de Starmall AVM yatırımımız, bu gelişmelerden etkilendi. Hızla yeni kurumlarla iş birliği yapıyor, kapanan mağazaların yerini dolduruyoruz. Marks&Spencer’ın Rusya’dan çıkış kararından sonra Fiba Retail deneyimiyle, gelecek dönemde Rusya’da neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Savaşın neden olduğu enerji krizi Avrupa’da yenilebilir enerji yatırımları konusunda fırsatlar doğurdu. Fırsatları araştırıyoruz.











VAHAP KÜÇÜK / LC WAIKIKI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“ZORLUKLARA RAĞMEN YATIRIMA DEVAM”



DÖRDÜNCÜ KITAYA GİRDİK” Dört kıtada, 56 ülkede, 2 milyon metrekarelik 1.200’ü aşkın mağazamızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin 22’sinde pazar lideriyiz ve Avrupa’nın en büyük 6’ncı giyim perakendecisiyiz. Hedefimiz önümüzdeki birkaç yılda Avrupa’nın en başarılı ilk üç markası arasında yer almak. 2021 yılında, Peru ve Ekvador’da açtığımız iki mağazayla 4’üncü kıtamıza giriş yaptık ve Güney Amerika pazarına giren ilk Türk perakende markası olduk.



2022 HEDEFİ Tedarik zincirindeki yer değiştirmeler, hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve fiyat artışları hem müşteri talebinde hem operasyonel süreçlerimizde zorluklar yaşamamıza neden oldu. Yaşanan tüm bu zorluklara rağmen global anlamda 2022 için planladığımız tüm yatırımlara devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar global ölçekte büyümemize ve mağaza yatırımlarımıza devam ederek 2022’yi 150 yeni mağaza ve 8 yeni ülkeyle tamamlamak istiyoruz.







