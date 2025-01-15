İtibarı ne getiriyor?

Sosyal, çevresel ve etik sorumlulukları yerine getirme kabiliyeti en önemli kriterler haline geldi. İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında da özellikle son dönemde ankete katılan C seviye yöneticilerin bu konuda önde olan şirketlerin isimlerini zikrettikleri görülüyor. İtibar liginde öne çıkanlar genellikle sürdürülebilirlik faaliyetleri ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. Kendi sektörlerinde en beğenilen ilk 3 şirket arasında yer alan şirketlerin liderleri de uzun yıllardır sürdürdükleri başarıyı, bu başlıklara borçlu olduklarını belirtiyor.

“BAŞARININ ARKASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VAR”

Hepsiburada, İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında da e-ticaret kategorisinde uzun zamandır ilk 3’te yer alıyor. Operasyonel mükemmelliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığın, bu başarının arkasındaki temel unsur olduğunu belirten Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, şöyle devam ediyor: “Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak, stratejik önceliklerimiz arasında ilk sırada geliyor. Bu doğrultuda Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium ile tüketicilere birçok avantaj sağlıyoruz. Yenilikçi teslimat yöntemleri sayesinde HepsiJET sektörde deneyim lideri olarak öne çıkıyor. HepsiJET, müşteri memnuniyeti anketlerinde yüzde 89 puanla en çok beğenilen hizmetlerimizden biri olarak öne çıkıyor. Hepsipay ile müşterilerimize tek tıkla kolay ve güvenli ödeme imkanı sunuyor, alım gücünü destekleyen çok çeşitli ödeme ve vadelendirme çözümleri geliştiriyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin iyi bir dijital yol arkadaşı olmak. Türkiye’den Birleşmiş Milletler Global Compact’ı imzalayan, sürdürülebilirlik raporu yayımlayan, Global Compact’ın ‘Daha Hızlı, Daha İleri’ inisiyatifine taahhüt veren ilk e-ticaret platformuyuz. 8 yıl önce hayata geçirdiğimiz Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla yaklaşık 60 bin girişimci kadını e-ticaretle tanıştırdık. Geçen yıl mart ayında başlattığımız Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programımızla iki yılın sonunda program kapsamında 10 bin işletmeye ulaşmayı, 120 bin kişinin doğrudan istihdamına, 500 bin kişinin geçimine katkıda bulunmayı hedeflemiştik.”

“İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM KAZANDIRIYOR”

Demir çelik sektörünün bu yıl da birincisi olan Çolakoğlu Metalurji’nin en beğenilen şirket olma yolunda attığı adımların temelinde çalışanların mutluluğunu önceliklendiren, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sunan, kişisel ve profesyonel gelişimi sürekli destekleyen bir anlayış yatıyor. Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, “Sektördeki liderliğimizi yalnızca üretim kalitemiz ve başarılarımızla değil, aynı zamanda insan odaklı yaklaşımımız, çalışan memnuniyeti ve sürdürülebilirlik alanındaki güçlü taahhütlerimizle güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyor ve şunları ekliyor: “Amacımız, sadece sektördeki liderliğimizi sürdürmek değil, çalışan bağlılığı, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda da örnek gösterilen bir marka olmak. Kaliteli üretimimizi ve güçlü kurumsal yapımızı dijital dönüşümle pekiştirerek iş dünyasında öncü ve ilham veren bir şirket olmayı hedefliyoruz. Şirketlerin topluma, çevreye ve çalışanlarına sağladıkları katkılar giderek daha fazla önem kazanıyor. Biz de bu değişime, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygı gösteren ve değer yaratan projelerle öncülük ediyoruz.”

“DAHA ANLAMLI BİR DÜNYA HEDEFLİYORUZ”

İnşaat-konut sektörünün 3’üncüsü Nef, insan odaklı çözümler sunan ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeye kendini adayan bir marka. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, şunları söylüyor: “Barınma sorununa yenilikçi yaklaşımlarla çözüm üretmeyi bir varoluş nedeni olarak görüyoruz. Örneğin Foldhome ve Flexhome gibi kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik esnek ve akıllı çözümler sunarak ev kavramını dönüştürüyoruz. Nef Arsa ile sadece yatırım fırsatları değil, aynı zamanda anlamlı bir yaşamın temelini atma fırsatı sunuyoruz. Hedefimiz, yalnızca sektörde öncü bir marka olmak değil; insanların hayatına dokunan, yaşam kalitesini artıran, daha iyi bir dünyayı birlikte inşa eden bir dönüşümün parçası olmak. Artık iyi bir şirket, çevresine, müşterilerine ve topluma katkı sağlayandır. Biz de bu yeni anlayışı kucaklıyor, ticari projelerimizin ötesine geçerek toplumsal faydayı odağına alıyoruz. Her gün ‘Daha iyisi mümkün mü’ diye sormaya devam ediyoruz. Sonuç olarak yalnızca barınma sorununa çözüm bulmayı değil; daha iyi bir yaşamı, daha sürdürülebilir bir geleceği ve daha anlamlı bir dünyayı birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken ESG ilkeleriyle çevresel ve toplumsal sorumluluğumuzu daha da ileriye taşıyacağız.”

“EN ÖNEMLİ KRİTER, DEĞER ÜRETMEK”

Gayrimenkul, turizm, perakende, enerji, sanayi ve girişim sermayesi yatırım fonu alanlarında faaliyet gösteren Artaş Holding, gayrimenkul alanında Avrupa Konutları markasıyla 40 binin üzerinde aileyi ev sahibi yaptı. Gerçekleştirdikleri projelerde daima en yeni teknolojileri kullanarak sağlam ve güvenli yaşam alanları inşa ettiklerini belirten Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, şöyle devam ediyor: “Konumumuz kalite, memnuniyet ve güven üzerine kurulu. Faaliyet gösterdiğimiz alanların tümünde önemli projeler üretirken ilkelerimizden vazgeçmeden ilerliyoruz. İyi şirket olmanın kriteri çalışma arkadaşlarımıza verdiğimiz büyük değerle birlikte başlıyor. Hayatlarına dokunduğumuz insanların yaşam kalitesini, standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İyi şirket olmanın en önemli kriteri değer üretmek diyebiliriz. Ülkemiz, milletimiz, insanlarımız adına bir değer üretmek iyi olmanın temelini oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz alanların dışında önemli görevleri olan bir vakfımız bulunuyor. Hacı Ömer Çetinsaya Vakfı, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vererek sosyal bütünleşmenin sağlanmasına hizmet veriyor, eğitim, sağlık, ibadet gibi hizmetlerin verildiği mekanların yapımında etkin bir bağışçı kurum olarak çalışmalarını sürdürüyor.”



