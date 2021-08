Yaralar iyilikle sarılıyor

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

2020 yılı pandemiyle başladı, İzmir depremi gibi büyük bir yıkımla devam etti. Bu zor yılda hayırsever iş insanlarına gelen yardım talepleri de önemli ölçüde arttı. Bu durum Capital’in bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırmasına da yansıdı. Tuncay Özilhan’a 90 bin bireysel yardım talebi ulaşırken Enver Yücel’e 300 bin talep geldi. Yine Zeynep Bodur Okyay, Yusuf Öztürk, Begüm Doğan Faralyalı, Raif Ali Dinçkök bireysel yardım taleplerinin yükselişe geçtiğini yakından gözlemleyen gönlü zengin iş insanları arasında yer aldı.

“Cezaevinde büyümek zorunda olan 0-6 yaş arası çocukların oyuncağı, pijaması yoksa, köy okulunda teknolojik imkanları olmadığı için eğitimde geride kalan cin gibi çocuklar soğukta terlikle montsuz okula yürümek zorunda kalıyorsa, ailesi temel gıdayı temin edemediği için büyüyemeyen, üşüyen çocuklar varsa, e-postalarımıza her gün zor durumdaki ailelerden yardım çığlıkları gelmeye devam ediyorsa, gitgide azalan ormanlarımızda yavru köpekler açlık ve susuzluktan ölüyorsa, bu grupların hayatlarını kaliteli bir şekilde ‘sürdürmesi’ Evyap’ın da meselesidir.” Evyap Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Evyap Kadakal’ın bu sözleri, Türk iş dünyasının gönül zenginliğini çok net ifade ediyor. Kadakal, sözlerini, “Çünkü biz bugünün, bu dünyanın, bu insanların bir parçası olarak varız. Şirketlerin, holdinglerin varoluş amaçları paydaşlarına değer katmak ise bu saydıklarımın hepsi bizim paydaşımızdır ve biz uzun yıllardır hepsine dokunmaya devam ediyoruz” diye sürdürüyor. 2020 yılında pandeminin yol açtığı iş ve gelir kaybı, kayıtlı ya da kayıt dışı çalışan işçiler, bağımsız çalışanlar ve işsizlerin hanelerindeki yoksulluğu derinleştirdi. Yardıma ihtiyacı olan kişi sayısı da katlandı. Bu yıl 9’uncu kez hazırladığımız araştırmamızda yer alan Türkiye’nin Gönlü Zengin İş İnsanları da bu profillere yardım etmeyi sürdürdü. Geleneksel araştırmamız hayırsever iş insanlarının yılda kaç bireysel yardım talebi ve KSS proje teklifi aldığını da ortaya koydu.

GIDA VE BURS TALEPLERİ

Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye’nin hayırseverlik dendiğinde ilk akla gelen isimlerinden biri. Konukoğlu Ailesi’nin tüm Türkiye’ye rol model olduğu hayırseverlik, ailede kuruluşa kadar uzanan köklü bir gelenek. Konukoğlu da bu özelliğiyle her yıl binlerce bireysel yardım talebi alıyor. Konukoğlu, bireysel yardım taleplerini istatistiki olarak tutmadıklarını ama vakıf senedine uygun olarak eğitim ve sağlık alanlarında yoğunlaştıklarını belirtiyor. Konukoğlu, “Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla 2000 yılında Zeugma antik kenti acil kurtarma kazılarına destek olarak günümüzde dünya arkeoloji çevrelerinin gözbebeği olan mozaiklerin çıkarılmasına katkı sunduk. Aynı anlayışla son 5 yıldan beri Karkamış antik kentindeki bilimsel kazılara destek sağlıyoruz” diyor. KSS projelerinin tamamen toplumla paylaşma ve destek olma amacını taşıdığını ifade eden Konukoğlu, “2020’de üniversite kayıt döneminde burs; pandemi döneminde ise gıda ve burs talepleri yoğunlaştı” diyor.

YARDIM TALEBİ 300 BİNE ULAŞTI

Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı listesinin 4’üncü sırasında yer alan Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Bahçeşehir Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uğur Okulları Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bahçeşehir-Uğur Eğitim Vakfı Başkanlığı ve SEY Vakfı Onursal Başkanlığını yürütüyor. Tek odağı eğitim olduğu için de her yıl milyonlarca insan tarafından destek beklentisiyle karşılaşıyor. Bu kadar geniş bir evrende ve eğitim gibi bir alanda liderlik etmesi diğer sektörlere göre daha fazla destek ve burs beklentisi yaratıyor. Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere sağladığı başarı burslarının yanında her yıl girişimci ve fark yaratan ortalama 5 bin öğrenciye ApplyBAU bursu sağlıyor. Bunun yanında spor ve destek bursları ve üniversite kapsamında 13 bin 300 öğrenciye çeşitli burslar veriyor. Yücel, ilköğretim ve liselerinde eğitim gören 70 bine yakın öğrenciye destek ve başarı bursu sağlıyor. 2021 yılı itibarıyla SEY Vakfı ile kendi kurumlarıyla bağlantısı olmayan öğrencilere ve sosyal çevrelere de destek ve burs vermeye başladı. Yücel, “2020 yılının pandemi şartlarının da etkisiyle 300 bine yakın yardım talebi aldım. Bu taleplere açık, örtülü veya toplu şekilde destek sağlamaya çalıştık” diyor. Enver Yücel’e gerek öğrencilerden, kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarındansa 2020’de toplam 1.027 proje ulaştı.

ÖZTÜRK EĞİTİM DIŞINA DA YÖNELDİ

Gönlü zengin iş insanları arasında 8’inci sırada yer alan Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, 2020’de öncelikle eğitime odaklandıklarını söylüyor. Pandemi ve afet yardımları da yaptıklarını söyleyen Öztürk, şöyle anlatıyor: “Kaliteli eğitimin bütün çocukların hakkı olduğunu düşünüyor ve bu anlayışı ülke geneline yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bilfen Okulları, grup şirketleri ve diğer paydaşlarıyla birlikte başta eğitim olmak üzere kültür-sanat, sağlık ve çevre alanlarında birçok projede yer almaya devam ediyor. 2020-2021 döneminde de eğitim ve topluma fayda sağlayacak diğer sürdürülebilir projelere yatırım yapmaya devam ettik. BAYEM ile başarılı ancak eğitim imkanları yetersiz yetim veya kimsesiz öğrencilere Bilfen Okulları’nda ücretsiz eğitimlerini sürdürme olanağı sağladık. Bu yıl odaklandığımız diğer bir konu ise sivil toplum kuruluşlarına destek olmaktı. Toplumsal katkı projelerimizi sürdürürken öngörülemeyen afetlerde de bağışlarımızı yapıyor ve desteğimizi sürdürüyoruz. Bu dönemde burslu öğrenci sayımızı artırdık. 500 bin adetin üstünde eğitim yayınını öğrencilerle buluşturduk. Biltur Catering ile ücretsiz yemek yardımlarımız devam ediyor. Yıllık yemek bağışımız 3 milyonu buluyor. Biltur Catering aracılığıyla 50 bin sağlık çalışanına da yemek desteği verdik.”

BİREYSEL TALEP ARTTI

Türkiye’nin gönlü zengin iş insanları listesinde üst sıralardaki yerini koruyan Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has ve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, her yıl çok sayıda kişinin vakfa bireysel yardım talebiyle başvurduğunu söylüyor. Özellikle pandemi dönemi ve bu dönemin getirdiği zorlu ekonomik koşulların bireysel yardım talebi içeren başvuru sayısını çok yükselttiğine dikkat çekiyorlar. Bu nedenle 2020’de sosyal sorumluluk projelerine destek taleplerinin azaldığına dikkat çeken Has Kardeşler, “Mevcut şartlar, sosyal sorumluluk projelerine destek istemeyi teşvik etmekten çok uzak oldu. Diğer bir deyişle insanlar ve kurumlar, sosyal sorumluk projelerine destek istemekten geri durdu” diyor. Bütün bu taleplerin KSS projelerini çok etkilemediğini de belirten Nuri Has, “2020’de her zaman olduğu gibi eğitim konusuna odaklandık. Kadir Has Vakfı’nın kuruluş amacı eğitim olduğu için eğitim konularına ve problemlerine katkıda bulunmayı hep ön planda tuttuk” diyor. Altınbaş Holding de eğitim kurumlarıyla öne çıkan bir grup. Bu nedenle her yıl binlerce öğrenciden burs talebi alıyor. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, “Hem babamız Mehmet Altınbaş’ın vasiyetine ithafen kurduğumuz Altınbaş Üniversitesi’nde hem 2014’te kurduğumuz anaokulundan liseye kadar çocukları yetiştirdiğimiz Vega Okulları’nda burslu öğrencilerimiz var. Gençlere en iyi imkanlarla eğitim vermek, onları yetiştirmek en büyük arzumuz” diyor. 2020 yılında 145 milyon TL’ye ulaşan bağış rakamlarını doğrudan eğitime odakladıklarını aktaran Altınbaş, “Bu destekleri önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 20- 30 arasında artırmayı hedefliyoruz” diyor.

HANGİ ALANLAR GÖZDE?

Gönlü zengin iş insanları gelen yardım taleplerine olabildiğince karşılık vermeye çalışıyor. Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, yılda ortalama 250 bireysel yardım talebi aldıklarını söylüyor. 2020 yılına kadar yılda ortalama 8-10 farklı sosyal sorumluluk projesi için talep gelirken bu sayının pandemi nedeniyle 2021’de 5-6’ya düştüğünü aktarıyor. Şankaya, “Gelen talepler grubun stratejileri doğrultusunda değerlendirilip seçilerek destek veriliyor. Daha çok insana etki edecek başta kadın olmak üzere çevre, eğitim ve spor alanlarındaki projelere destek oluyoruz. Bu projeler KSS bütçemizin büyük bir bölümünü kapsıyor” diyor. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, her yıl 1.000’den fazla ayni ve nakdi yardım talebi aldıklarını söylüyor. Okyay, 2020 yılında kendilerine 150 kurumsal sosyal sorumluluk projesi teklif edildiğini belirtiyor. Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, yılda 200 bireysel talep aldıklarını ifade ederken sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan başvuruların yıldan yıla değişiklik gösterdiğini belirtiyor. Çaycı, “Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz eğitim ve sağlık alanlarında yoğunluk gösteriyor. Bu alanlarda yapılan başvuruları öncelikle değerlendiriyoruz” diyor.

UZUN SÜRELİ KAYNAK

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ise 2020 yılında yine spor, sanat, eğitim ve çevre alanlarına odaklandıkları sosyal sorumluluk projelerini sürdürdüklerine dikkat çekiyor. Arkas, şöyle devam ediyor: “Yaptığımız tüm çalışmaların temelinde çocukların eğitimlerine ve gelişimlerine pozitif katkı sağlamak yatıyor. Arkas Spor Kulübü’nün öncelikli hedefi sağlıklı ve sportif nesilleri topluma kazandırmak. Sanat alanında “Paylaşılmayan güzelliğin değeri kalmaz” düsturuyla İzmir’de açtığımız üç sanat merkezimiz Arkas Sanat Merkezi, Arkas Sanat Urla ve Arkas Deniz Tarihi Merkezi ile sanatı her yaş için ulaşılabilir kıldık. Eğitim özellikle çok önem verdiğimiz bir konu. Bu kapsamda Orion Eğitim Vakfı’na bağlı Fransızca eğitim veren Piri Reis Okulları’nın gelişmesi için çaba harcıyoruz. İzmir’in en eski anaokulu ve ilkokulu konumundaki İtalyan Ana ve İlkokulu’na da, Arkas Eğitim ve Kültür Vakfı olarak idari destek sağlıyoruz. TURMEPA iş birliğinde 15 yıldır Arkas Turmepa II atık alım teknesiyle Çeşme koylarının kirlenmesini önlemek ve deniz kültürü bilincini artırmak için çalışıyoruz. Tüm sorumluluk projelerimizin başarılı somut çıktıları olmasının sebebi sürdürülebilir olmaları ve odaklandığımız konuya uzun vadeli kaynak ayırıyor olmamız.”

HAYATTA KALMAK İÇİN…

Öztürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 2020’de artan yardım taleplerine şöyle dikkat çekiyor: “2019 yılında yardım talebi 400 bin kişinin üzerindeydi. Bu rakam 2020 yılının sonunda 1 milyona ulaştı ve son olarak 2021’in ilk altı ayında sayı ürkütücü ve üzücü boyutlara ulaştı. Daha 2021 tamamlanmadan 760 binden fazla kişiden destek talebi aldık.” Öztürk, KSS proje teklifi ise yılda en fazla 10 tane aldıklarını söylüyor. Öztürk, “Geçmiş yıllarda bu yönde çok talep alıyorduk. Ancak bu durum yerini tamamen hayatta kalmak ve yaşamak için yardım taleplerine bıraktı” diyor. Palamut Group Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut da binlerce bireysel ve kurumsal yardım talebi aldıklarını söylüyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde toplamda 400 okula ve 150 bin öğrenciye ulaştıklarını belirten Palamut, yılda ortalama 500’e yakın kurumsal proje başvurusu aldıklarını ifade ediyor. Palamut, şöyle devam ediyor: “Eğitim İçin Her Şey projemizle eğitimde eşitliği sağlamayı hedefliyoruz. Maddi imkansızlıkların eğitimin önüne geçmesini istemiyor, gelecek hedeflerine ulaşmaları konusunda gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz. 2023 hedefimiz 1.000 öğrencimize tüm eğitim öğretim sürecinde burs sağlamak.”



“SOSYAL FAYDAYA BAKIYORUZ”

RAİF ALİ DİNÇKÖK AKKÖK HOLDİNG YKB



2020’DE 295 KİŞİ Akkök Holding veya iştiraklerine geçtiğimiz yıl toplamda 295 kişi yardım ricasıyla başvurdu. Bu rakamın yıllık ortalamamıza yakın bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Başvuruların pek çoğu eğitime ilişkin ihtiyaçlar nedeniyle yapılırken spor, sanat ve diğer toplumsal konularda da ricalar iletiliyor. Gerek kurumsal gerekse kişisel olarak bu ihtiyaçlara sürdürülebilir biçimde destek olmaya önem veriyoruz.



239 KSS PROJESİ Başta eğitim, kültür-sanat ve spor olmak üzere Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına değer kazandıracak alanlarda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi birinci planda tutuyoruz. Çok sayıda KSS projesini hayata geçirdik. Kurumlarımız dışında planlanmış projelere de desteğimizi sürdürüyoruz. Yıllık olarak ortalama 239 sosyal sorumluluk projesine destek ricasıyla Akkök Holding ve şirketlerine başvurular yapılıyor. Sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanımız içinde tüm paydaşlarımıza artı değer yaratmayı hedefliyoruz. Akkök Holding ve iştiraklerine iletilen başvuruları da bu kriterde ele alıp değerlerimizle uyumlu ve sosyal fayda öngören ricalara destek veriyoruz.











“DEĞER BİLMEK VE KATMAK ÖNEMLİ”

BEGÜM DOĞAN FARALYALI DOĞAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI



“ODAĞIMIZ NET” Değer bilmek ve değer katmak en önemli düsturumuz. Bu bakış açısıyla yıllardır birçok proje hayata geçirdik. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi ağırlıklı olarak Aydın Doğan Vakfı ile ve tabii ki şirketlerimizle yürütüyoruz. Doğan Grubu’nun sosyal değer alanı çok net olarak belirlenmiş durumda. Öncelikli alanımız eğitim, özellikle kız çocuklarının eğitimi, kadının toplumda, iş hayatında güçlenmesi ile değer odaklı toplum çalışmaları. Bu alanlardaki Baba Beni Okula Gönder, Aile İçi Şiddet, Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar, Ortak Değerler Hareketi gibi projeler çok önemli sonuçlar yarattı.



7 BİN 500 BURS TALEBİ Vakfımıza eğitim bursu talepleri çok fazla geliyor. Aydın Doğan Vakfı eğitim bursu değerli, kriterleri de yüksek. Yılda 7 bin 500’e yakın başvuru alıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine de sürdürülebilirlik stratejilerimiz ve politikalarımız doğrultusunda yön veriyoruz.



PANDEMİ ETKİSİ 2020 yılında pandeminin etkisiyle planlanan desteklerin yanında yüzde 30 öngörülmeyen destek ve proje hayata geçirdik. Uzaktan eğitime geçiş nedeniyle teknoloji desteği yardımlarından, Valiliklerle yürüttüğümüz erzak yardımlarına, sağlık çalışanlarına ekipmandan araç ve benzin desteğine, yaşanan deprem felaketlerinden sonra mağdur ailelere kira desteklerine kadar birçok farklı proje hayata geçirdik. Her ne kadar odak alanlarımız net olsa da bu alanların dışında da gelen çok değerli değerli projeler oluyor, bunlara da destek sağlıyoruz.











“YILDA 90 BİNDEN FAZLA BİREYSEL YARDIM TALEBİ ALIYORUZ”

TUNCAY ÖZİLHAN ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI



“ÇOĞU VAKFIMIZA GELİYOR” Yılda ortalama 90 binden fazla bireysel yardım talebi alıyoruz. Bu taleplerin önemli bir bölümü vakfımıza geliyor. Bireylerden, STK’lardan, kurum ve ajanslardan tüm grubumuz genelinde yılda ortalama yaklaşık 1.200 civarı proje talebi alıyoruz. Bu talep ve teklifleri Anadolu Grubu değerleri, sahiplendiğimiz KSS alanları, stratejik yol haritalarımız ve sağlayacağı katkı açısından değerlendiriyoruz.



“ÇEVİK HAREKET EDEBİLİYORUZ” KSS projelerimiz kapsamları ve bütçeleriyle genelde önceden planlanıyor. Grup şirketlerimiz ve vakfımız kendi stratejileri ve marka değerlerine de paralel olacak şekilde tarım, spor, sağlık, eğitim, kültür-sanat ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda çalışmalar yapıyor. Genelde yıllık olarak belirlenen KSS ve yardım bütçelerimiz çerçevesinde hareket etsek de mevcut planlarımızdan daha fazla fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir proje önerisiyle karşılaştığımızda planlarımızı değiştirerek yeni bir yol haritasını takip edebilecek şekilde çevik hareket edebiliyoruz.



SALGIN VE AFET REVİZE NEDENİ Özellikle şirketlerimizin yerel kalkınmaya ve girişimciliğe yönelik tüm yurdu kapsayan projelerinde ve vakfımızın çalışmalarında çok verimli olabilecek önerilerle karşılaşıyoruz. Diğer taraftan, acil durum söz konusu olan ve son dönemlerde fazlasıyla gündemde olan afet, salgın gibi durumlarda KSS planlarımızda ve bütçelerimizde önemli revizeler yapıp, bu kapsamlarda ek bütçeleri ve iş gücünü de bu alanlara yönlendirebiliyoruz.