SPK, 11 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/47 sayılı bülteninde, 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verildi. Onaylanan ihraçlar, nitelikli yatırımcıya, tahsisli satış ve yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.
Onay verilen başvurular şöyle:
Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 1.000.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı
TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 2.000.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 500.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı
Kent Finans Faktoring A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 823.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı
Fair Finansman A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 100.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 25.000.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Fibabanka A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 25.000.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Kayatur Filo Kiralama A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 4.000.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 388.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 400.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Destek Yatırım Bankası A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 36.000.000 ABD Doları
Satış türü: Yurt dışı
