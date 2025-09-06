SPK, 11 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025-47 numaralı bülteni yayımlandı. Bültende 11 şirketin borçlanma aracı ihracına onay verildiği duyuruldu.

6.09.2025 00:56:270
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/47 sayılı bülteninde, 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verildi. Onaylanan ihraçlar, nitelikli yatırımcıya, tahsisli satış ve yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Onay verilen başvurular şöyle:

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 1.000.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş., nitelikli yatırımcılara yönelik 1 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 2.000.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş., nitelikli yatırımcılara yönelik 2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 500.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş., nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

Kent Finans Faktoring A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 823.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    Kent Finans Faktoring A.Ş., nitelikli yatırımcılara yönelik 823 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

Fair Finansman A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 100.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    Fair Finansman A.Ş., nitelikli yatırımcılara yönelik 100 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 25.000.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 25 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

Fibabanka A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 25.000.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Fibabanka A.Ş., tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 25 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

Kayatur Filo Kiralama A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 4.000.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Kayatur Filo Kiralama A.Ş., tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 4 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 388.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Arzum Elektrikli Ev Aletleri A. Ş., tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 388 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 400.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş., tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 400 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

Destek Yatırım Bankası A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 36.000.000 ABD Doları

  • Satış türü: Yurt dışı
    Destek Yatırım Bankası A.Ş., yurt dışı yatırımcılara yönelik 36 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.

