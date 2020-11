"Doğru stratejiyle hız kesmedik"

TURKCELL’DE İŞ MODELİ NASIL İŞLİYOR?



“İLKLERİ YARATTIK” Turkcell Türkiye’nin içinden çıkmış ve inovasyon anlamında da hep ilkleri yapmış bir şirket. Bu DNA’sını kaybetmemeli. Biz işlerimize hep küçük küçük organizasyonlar olarak bakıyoruz. 12 yıl önce Turkcell Superonline’ın genel müdürüydüm. O gün şirketin geliri 36 milyon TL’lerdeydi. Bugün baktığınızda 6 milyar TL’ye ulaşmış bir şirketten bahsediyoruz. Superonline o zaman bir kenara itilip başına bir genel müdür koymak yerine bir departman gibi yönetilseydi belki de ezilir giderdi.

START UP RUHU Yeni dönemde arkadaşlarımdan Turkcell’in önümüzdeki 5 yılda nereye yatırım yapması gerektiğiyle ilgili yaratıcı fikirler istedim. 130 fikir toplandı. Bu fikirleri eleyerek 13’e indirdik. İnanın bu 13’e indirdiğimiz yatırım fikrinin 6’sı şirkete 2 yıl içinde katılmış arkadaşlarımızdan geldi. Genç nesildeki bu inovasyon tutkusunu iyi ölçümlüyoruz. Start up ruhuyla kendimizi yeniliyoruz.

“BERABER KAZANALIM” Sonuçta biz işimize çok dalabiliyoruz. Ancak genç nesiller yeni fikirlerle geliyor. Onların bu fikirlerine değer veriyoruz. Onlara iş planı yaptırıyoruz. “Bu fikrini gel yap, beraber kazanalım” diyoruz. Bu bakış açısı Turkcell’in DNA’sında var. Her işe de kendi içinde ayrı bakıyoruz. Büyük bir holdingin içinde bir işi ele alırsanız o işler ezilir, gider.