Hayalim yurt dışı

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

2022’nin ilk dokuz ayında cirosunu yüzde 67 artışla 6,4 milyar TL’ye taşıyan Penta Teknoloji, hızlı büyümesini sürdürüyor. Şirketin yeni genel müdürü FATİH ÜNSAL, brüt kârı 487,8 milyon TL’ye yükselttiklerini söylüyor. Henüz rakamlar kesinleşmese de yıl sonunu en az yüzde 70 büyümeyle kapatacaklarını tahmin eden Erünsal, 2023’ün de hareketli başladığına dikkat çekiyor. Erünsal’a göre önümüzdeki dönemde kurumsalda güvenlik ve yapay zeka uygulamaları büyümede etkili olacak. Son 3-4 yıldır süren büyüme ivmesi ise devam edecek. Şirketle ilgili büyük hayalleri olduğuna da değinen Erünsal, “En büyük hayalim, başarımızı yurt dışına taşımak” diye konuşuyor.

Penta Teknoloji için son birkaç yıl hareketli geçiyor. 2021 yılında halka arz olan şirkette, Şubat 2022’de organizasyon yapısı değişti. Şirketin kurucu ortaklarından Mürsel Özçelik, genel müdürlük görevini 20 yıldır şirkette farklı pozisyonlarda çalışan Fatih Erünsal’a devretti. 2018 yılından bu yana CEO’luk için hazırlanan Erünsal, ilk yılını geride bırakırken şirketin hızlı büyümesi de sürüyor. 2022’nin ilk dokuz aylık döneminde konsolide cirosunu yüzde 67 artışla 6,4 milyar TL’ye taşıyan Penta’nın, aynı dönemde brüt kârı 487,8 milyon TL’ye yükseldi. Henüz rakamlar kesinleşmese de yıl sonunu en az yüzde 70 büyümeyle kapatacaklarını tahmin eden Erünsal, 2023’ün de hareketli başladığını söylüyor. Son 3-4 yıldır süren büyüme trendinin devam edeceğini düşünüyor ve “Teknoloji pazarında gidilecek alan olduğunun farkındayız. 2023 ve takip eden yıllarda da dijitalleşme ve bunu destekleyecek altyapı çalışmaları bizler için önemli bir faaliyet alanı olacak” diyor. Erünsal’la şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk:

Bir yıl önce CEO koltuğuna oturdunuz. Nasıl bir geçiş dönemi oldu?

Aslında şirketin organizasyonla ilgili planlaması, 2018 yılında başladı. Geçiş aşamasında gelişim hedeflerime, şirketimizin ihtiyaçlarına ve gitmek istediğimiz noktada nelere gereksinim duyabileceğimize odaklandık. Bu doğrultuda 2019 yılında Harvard Business School’da üst düzey yönetici programına dahil oldum ve yaklaşık 6 aylık bir süreci tamamladım. Finans, muhasebe, stratejik planlama gibi farklı alanlarda gelişim hedeflerimi gerçekleştirdim. Dünyanın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldim. 2020 başında döndüğümde pandemi başladı. Bu da bizim planlarımızı değiştirdi. 2021 yılında da halka açılma sürecimiz oldu. Sonuç olarak 2018 yılında başlayan, 2019’da bir plan çerçevesinde devam eden devir süreci, pandemi ve halka açılmadan dolayı uzadı ve Şubat 2022’de gerçekleşti.

Kurucunun yönettiği bir şirketten profesyonel sürece geçişte herhangi bir sancı yaşandı mı?

Tahmin ediyorum ki bir girişimci ve bir profesyonelin karşılıklı olarak bu kadar iyi performans gösterdiği şirket sayısı çok değildir. Karşılıklı olarak çok şanslıydık. Mürsel Bey, babacan tavrıyla tanıdığım en zeki ve hızlı düşünme kabiliyetine sahip insanlardan biri. Birbirimizi çok iyi tamamlayan, başarılı bir ekip olduk. Bana en önemli katkısı, gelişmem gereken alanlarda bana zaman kazandırıp hangi yöne gitmem gerektiği konusunda yol göstermesi oldu. Ayrıca sektörün duayenlerinden olması, gerek tedarikçi gerekse müşteri ilişkileri yönetimi anlamında önümün açılmasına çok yardımcı oldu.

Nasıl bir ajandayla yönetime geldiniz?

Penta Teknoloji olarak kurulduğumuz ilk günden beri paydaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Müşterilerimiz, çalışanlar, tedarikçiler ve hissedarlar... Ben de bu mutluluğun sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyorum. Tabii bunlar içinde önceliğim, şirketimizi sektöründe en çok çalışılmak istenen şirket haline getirmek ve Penta ailesini büyütmek.

Geçtiğimiz dönem kur dalgalanması nedeniyle sektörde cirolar artsa da hayali kârlar gündemdeydi. Siz 2022 yılını şirketiniz ve sektörünüz açısından nasıl yorumluyorsunuz?

Evet, 2021’in hemen sonlarında oluşan kur dalgalanması, 2022 yılını tahmin etmeyi oldukça güçleştirdi. Ama özellikle stabil olan döviz kuruyla talepte oluşan canlanma, tekrar bir hareketlenmeyi beraberinde getirdi. Yılın genelinin oldukça iyi geçtiğini söyleyebilirim. Dünyada ve ülkemizde ivme kazanan dijitalleşme süreci, şirketimizin büyümesine olumlu yansıdı. 2022 yılında tedarikçilerimizden birçok ödül aldık. Örneğin uzun yıllardır iş birliğini sürdürdüğümüz Logitech, Adobe ve OKI gibi global iş ortaklarından aldığımız prestijli ödüllerle öncü konumumuzu güçlendirdik. 2022 yılı, tahmin edilmesi güç başladı ama iyi bitti. Sadece cirosal hedefler değil, kârlılık ve nakit akışı anlamında da iyi bir performans gösterdik. KAP’a da açıkladığımız verilere göre 2022’nin ilk 9 ayında yüzde 70’e yakın büyüme ve 6,4 milyar TL ciro kaydettik. Benzer şekilde FAVÖK ve brüt kâr rakamlarımızda yüzde 80’in üzerinde bir büyüme performansı gösterdik.

Yılbaşında belirlediğiniz hedefleri tutturabildiniz mi?

Büyüme tarafında iyi bir yıl geçirdik. Kârlılığımız son yıllarda stabil bir şekilde iyi bir performans gösteriyor ama bunun ötesinde en önemli hedefimiz, nakit akışıyla ilgili sürdürülebilir bir sağlıklı bir yapı oluşturmaktı. O konuda çok başarılı olduk. Bu dönemde özellikle tedarikçi finansmanı ve güçlü öz kaynağımızla dışarıdan herhangi ek finansman kullanmadan işlerimizi yürütebiliyoruz. Bu, önümüzdeki dönemde çok daha iyi ve sağlıklı büyüme için elzem bir konu. Planlarımızı 3 yıllık yapıyoruz ve bu bizim için çok iyi çalışıyor. Önümüzde net bir yol haritası var. Penta Teknoloji’yi rakiplerinden ayran en önemli özelliklerinden biri de bu… İyi planlama yapıyor ve başarılı şekilde yürütüyoruz.

Henüz KAP’a 2022 yıl sonu rakamlarını açıklamadınız ama tahmininiz nedir?

Halka açık bir şirket olduğumuz için net rakamlar veremiyoruz, ancak ilk 9 ayda yüzde 70’e yakın büyüdük. Yıl sonunda da en az yüzde 70 büyüyeceğimizi söyleyebiliriz.

Çift haneli ve performans ivmesi yüksek bir büyüme oranı söz konusu. Büyümenin itici güçleri ne oldu?

Teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Pandemi sonrasında özellikle kurumsal ürünlere yönelik talepte kuvvetli bir artış gördük. Bunun en önemli nedeni, son yıllarda bireysel ürünlerin sayısındaki artışa paralel olarak network, veri depolama ve sunucu ihtiyaçlarının artması oldu. Ayrıca insanların evde vakit geçirme sürelerinin uzaması da eğlenceye destek olan ürünlerimize talebi artırdı. Özellikle oyun alanında kullanıcıların bilgisayar, donanım ve aksesuar taleplerinde artış oldu.

Önümüzdeki dönemde büyüme nerelerden gelecek?

Görünen o ki önümüzdeki dönemde kurumsal taraftaki işlerde gelişme fazla olacak. Bizim bireysel tarafındaki portföyümüz zaten çok güçlü. Hemen hemen her markanın Türkiye’deki temsilciliğini yapıyoruz. Ama kurumsal tarafta güvenlik ve yapay zekayla ilgili uygulamalar gündem olacak. Doğru bir şekilde okuyarak bu alanlara yoğunlaşmak, kendimizi güçlendirmek istiyoruz.

2022 yılında sektörü zorlayan en önemli konular ne oldu?

2022’de en zorlayıcı konu, pandemi sonrasında tedarik zincirinde oluşan bozulmaların ne yönde değişeceğiydi. Yani tedarik sürecinin yönetimi büyük önem kazandı ve zor bir hal aldı. Diğer taraftan yakın sınırımızda oluşan savaşın da yine tedarik anlamında önemli etkilerini hissettik. Genel giderlerimize bakıldığında, önceki döneme göre TL bazında yaklaşık yüzde 60-70 arasında bir artış oldu. Teknoloji sektörü tamamıyla dövize endeksli fiyatlanıyor. Yani ürün fiyatlarındaki artışlardan ziyade TL’nin değer kaybı, fiyat artışının asıl önemli nedeni. Ayrıca özellikle pandemi döneminde yaşanan çipset krizi döviz bazında artışlara neden oldu. Fakat bu sürecin son dönemde aşağı yönlü bir ivme kazandığını söyleyebilirim. Bu konuda zorlandığımızı söyleyemem çünkü döviz fiyatlamasında oluşan stabil ortam işlerimizin bu anlamda etkilenmesini engelledi.

Sektör oyuncularında dikkat çeken gelişmeler var mı? Örneğin stok vaadi, finansman gibi sorunlar yaşıyorlar mı? Ekosistemi anlatır mısınız?

Şirketimiz uzun yıllardır alacak sigortası üzerinde çalışıyor. Halka açık bir şirket olarak son dönemdeki bilançomuza dikkat ederseniz herhangi bir alacak riskimiz oluşmadı. Bu, bizim için çok önemli bir konu ve yakından takip ediyoruz. Alacak riskinin ne yönde oluşacağını anlamaya, hissetmeye gayret ediyoruz. Açıkçası bizim sektörümüz çok düzenli ve düzgün işleyen bir sektör. Eğer satışlarda bir yavaşlama gözlersek o zaman yurt dışından getireceğimiz veya ürettireceğimiz ürünlerde yavaşlamaya geçeriz. Yani ithal edeceğimiz noktadan son noktaya kadar her aşamadaki süreci takip ederiz ki o stok fazlası pozisyonuna hiç düşmeyelim. Son iki üç yıldır da sektör olarak bunu çok iyi yönetiyoruz.

2023 sizin için nasıl başladı? Nasıl bir yıl öngörüyorsunuz?

Oldukça hareketli başladı. Son 3-4 yıldır sektörümüzde gördüğümüz büyüme trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Bizde kurun stabil olması kritik bir konu. Halen bu şekilde devam ediyor olmamız 2023 yılına iyi başladığımızı gösteriyor.

Büyüme hızınızı koruyacak mısınız?

Bizim işimiz günün sonunda ülkedeki büyüme hızı, sektördeki taleple de ilgili. Biz iyi bir aracı şirketiz. İyi okuyan, iyi anlayıp buna göre kendini yönlendiren bir şirketiz. O yüzden şimdi görüntü büyümenin devam edeceği yönünde. Bizim de inancımız, büyümemizin bu şekilde gideceği yönünde. Dijitalleşme yolculuğunun, Penta için bir büyüme fırsatı taşıdığının ve teknoloji pazarında gidilecek alan olduğunun farkındayız. Aynı şekilde küçük-orta ve büyük ölçekli tüm kurumlarda kurumsal yazılım ve donanım çözümlerine ve dijital dönüşüm altyapısına talep artıyor. Benzer trend bireysel tüketiciler için de geçerli, artık hepimizin hayatında teknoloji olmazsa olmaz bir yerde. Tüm bu verilerin ışığında rahatlıkla söyleyebiliriz ki 2023 ve takip eden yıllarda da dijitalleşme ve bunu destekleyecek altyapı çalışmaları bizler için önemli bir faaliyet alanı olacak.

2023 için sizi endişelendiren başlıklar var mı?

Tabii ülkede olan bazı gerçekler var. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Çok derin krizler hep yaşadık ve hep başarıyla çıktık. Bunlar yönetebileceğimiz krizler. Ama bir de yönetemeyeceğimiz krizler var. Örneğin çipset krizi bunlardan biri… Dünyadaki üretimin yaklaşık yüzde 70’i Tayvan’da. Buralarda oluşabilecek birtakım karmaşıklıklar veya dengesizlikler bizim sektörü derinden etkiliyor. Örneğin çipset kumdan üretiliyor, üretiminde korkunç derecede su kullanılıyor. Yani iklim krizi, su tedarikinde yaşanan sorunlar çipset üretimini de etkiliyor. Bunları biz yönetemeyiz ama buna göre planlama yapmaya çalışıyor, alternatifler düşünüyoruz.

Güçlü bir dağıtımınız var. Şu anda kaç markanın dağıtımını yapıyorsunuz?

40’ın üzerinde markanın dağıtımını yapıyoruz. Aksesuardan dizüstü bilgisayarlara, yazılım çözümlerinden veri depolama ve ağ ürünlerine kadar onlarca kategoride dünyanın önde gelen markalarının dağıtımını üstleniyoruz. 3 yıllık stratejik planlama uyarınca yeni marka ekleme planlarımızı yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde kendi alanında uzman teknoloji markalarıyla iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz.

Dağıtımda güçlü olduğunuz kategoriler hangileri?

Penta’nın portföyünde hemen hemen her kategoride ürün var. Bir dönem bunun üzerine çok çalıştık. Yani “one stop shopping” dediğimiz, tek yerde her şeyi alabileceğiniz bayilerimizi çok kuvvetlendirdik. O yüzden sizin şirketinizle ilgili bir ihtiyacınız varsa ve bizim bayimizden alışveriş yapıyorsanız istediğiniz hemen hemen her ürüne ulaşabilirsiniz. Ama biraz zenginleştirmemiz gereken farklı alanlar var. Yapay zeka, güvenlik gibi alanlarda gelişeceğiz.

Yeni bir genel müdür olarak kendinize nasıl bir yol çizdiniz? Şirketle ilgili hayaliniz var mı?

Şirketin değil, ama benim yeni bir genel müdür olarak hayalim, Penta’nın farklı ülkelerde de başarılı olmasını görmek... Bizim sektörümüzde iki doğrultu var. Ya ürün kategorilerini artırırsınız ya da coğrafi olarak genişlersiniz. Sektörde bazı şirketler, bu doğrultuda dönem dönem girişimlerde bulundur. Ama bence artık zamanı geliyor. Benim en büyük isteğim bu…



“DİJİTALLEŞMEYE 1 MİLYON DOLAR AYIRIYORUZ”



DAĞITIM GÜCÜ Bundan 7-8 yıl önce özellikle e-ticaretin gelişmesiyle lojistik sektöründe değişimler olacağını öngördük. O nedenle alt yüklenici olarak tabir ettiğimiz bir şirket, 40’tan fazla aracıyla sadece bize hizmet veriyor. Sevkiyatlarımızın yüzde 80’den fazlasını bir gün içinde yapıyoruz. Bunun yüzde 55-60’ını da o şirket aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bu da bize çok iyi bir hizmet kalitesi getiriyor.



B2B PORTAL Bizimle iş yapan şirketlerin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Son 5-6 yıla baktığınızda gelişen ve entegrasyonu çok iyi kullandığımız bir B2B portalımız var. Bayilerimiz o portaldan siparişlerini verebiliyor, ödemelerini yapabiliyor, ürünleri pazaryeri platformlarında yayınlayabiliyorlar. Yayınladıktan sonra bize iş emrini düşürüp onların adına sevkiyat yapmamızı sağlayabiliyorlar. Böyle iyi bir entegratör şirket haline geldik.



BÜTÇEDE CİDDİ PAY Dijitalleşmeyi önemsiyoruz ve yıllık yatırım bütçemizin yarısından fazlasını dijitalleşmeye ayırıyoruz. Yatırım ve gider toplam bakacak olursak dijtalleşme için harcadığımız bütçe yıllık ortalama 1 milyon doları geçiyor. Gelecek yıl B2B portalımızın yenilenmesiyle ilgili bir projemiz var. Bir de bulut içerisinde yönetimle ilgili önemli bir yatırım yapacağız.











“PC PAZARI 2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI”



EN ÖNEMLİ GÖSTERGE Sektörümüzde bilgisayar satış adedi önemli bir göstergedir. Bundan 3-4 yıl öncesinde PC pazarı yıllık 1 milyon adede kadar düşüş yaşamıştı. Pandemi sonrasında 2,5 milyona varan adetleri gördük. 2022 yılında satış yine 2 milyon adedin üzerinde kaldı. Bu yıl da benzer olacağını düşünüyorum. Bilgisayar önemli bir gösterge, çünkü beraberinde mutlaka aksesuar da alınıyor ve bunların yenileme süreci oluyor.



OYUNUN YÜKSELİŞİ Oyun alanının altını çizmek gerekiyor. Oyun pazarı Türkiye’de çok canlandı. Türkiye’nin iyi olduğu bir alan. Dünya çapında oyun şirketlerimiz var. Onlar da bu alanın gelişmesinde çok etkili oldu. Gençlerdeki heves, yaratıcılık heyecanını çok canlandırdı. O yüzden oyun bilgisayarları, kuvvetli makineler, gücü fazla olan cihazların satışında artış oldu.



KURUMSALDA CANLANMA Hibrit çalışmayla birlikte kurumsal taraf çok canlandı. Kurumları ilgilendiren işlerdeki artış, 2022 yılında diğer kategorilere göre daha fazla oldu. Yapay zeka ve robotik uygulamalar tarafı çok gelişiyor. Artık teknolojik olgunluk bir alanda başladığında mecburen her alanda artış sağlanıyor.











“İHTİYAÇLAR ÖNE ÇEKİLDİ”



BAĞLANTILI DÜNYA BT sektörü tüm dünyada seri bir şekilde gelişiyor, dönüşüyor. Türkiye de bu hızlı değişimin bir parçası. Kullandığımız arabalar, telefonlar, beyaz eşyalar ve yaşadığımız evlerin giderek daha akıllı hale gelmesi, nesnelerin internetiyle daha fazla cihazın birbiriyle konuşması, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi gelişmelerle giderek daha da bağlantılı bir dünyaya ilerliyoruz.



SATIN ALMA DAVRANIŞI Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortaya çıkan bu ortamda, kullanıcıların ihtiyaçlarını öne çektiklerini görüyoruz. Ayrıca bu ortam hem bireylerin hem kurumların daha sık bütçe değerlendirmesi yapmasını gerektirdi. Kurumlar, satın almalarını daha sık periyotlarda yaptı. Örneğin yıllık alım yapıyorsa bunu 6 aya indirdi gibi düşünebilirsiniz. Teknoloji artık o kadar vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi ki her ne olursa olsun bu noktada alımlar gerçekleştiriliyor. Teknolojiyi az kullanma veya bundan feragat etme gibi bir durum söz konusu değil.



BÜYÜMEYE AÇIK Geçmiş yıllarda dolar hareketinin ani yükseldiği zamanlarda dolar bazında bir miktar küçülme olsa da sonraki dönemlerde dolar bazında büyümenin devam ettiğini tecrübe ettik. Avrupa’yla kıyasladığımızda BT pazarımız büyümeye daha açık. Türkiye’nin teknoloji pazarında da aynı oranda gelişmeye ve büyümeye ihtiyacı var. Gelişen Türkiye’de teknoloji sektörü büyük bir pazar payına sahip olacak ve cüzdan payı da oldukça yüksek olacaktır.