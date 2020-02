Yeni ülkeleri test edeceğiz

“SEKTÖR HIZLI TOPARLANIYOR”



“SON 2 YIL ZORDU” 2018 ve 2019 genel anlamda sektörü zorlayan yıllar oldu. Genel olarak nakit akışı bozuldu. Döviz borcu olanlar finansmanda sıkıntı yaşadı. Ama bu kadar hızlı toparlanmayı hiç kimse beklemiyordu. Sektör beklentilerimizden hızlı toparlanıyor. Her şirketin özelinde bunu konuşmak lazım ama sektör büyüyor. Şu anda organize perakendenin payı yüzde 55-60 bandında, Avrupa’da yüzde 90-95 bandında. Demek ki pazardan ve no name markalardan alınacak bir payımız var.

ÖZKAYNAK ORANI Sermaye birikimi önemli. Maalesef sektör, yeterli sermaye birikimine sahip değil. Özkaynak konusunda yeterli değil. Sadece dış kaynakla yatırım yapmak bizim gibi ülkelerde sürdürülebilir olmuyor. İş planında yatırımın yüzde 25- 30’unu nakit olarak öz sermayeden koymak gerekiyor.

“DUYGUSAL DAVRANMAYIN” Hakikaten verimsiz mağaza varsa bu verimsiz mağazadan kurtulmak gerekiyor. Burada duygusal olmamak gerekiyor. Geçmişte çok duygusaldık. Reel bakmalı, ekonomi ve ticaret ne gerektiriyorsa ona göre davranmalıyız.

MÜŞTERİ MESAİSİ Hep müşteriyi merkeze koymak, müşteri iç görüsünü anlayabilmek gerekiyor. Müşteriyi dinlemekten de öte onu anlamak gerekiyor. Hedef kitle müşterilerimizle tekil, çoğul alışverişler yapıyoruz. Mağazalarımızda izliyoruz. Mağaza içinde ve dışında müşteriyi anlama adına ciddi mesai ve kaynak ayırıyoruz.