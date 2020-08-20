Altın alım zamanı mı? Ünlü yatırımcıdan kritik uyarı

ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius, altın alımı için doğru zaman olmadığını belirtti. Mobius şu anda güvenli yatırımın güçlü bilançoları olan hisse senetleri olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgınının oluşturduğu ekonomik dalgalanma sürecinde altın hızlı bir şekilde değer kazandı.

Onsu 2.000 doların üzerine çıkan altın yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak ünlü yatırımcı Mark Mobius altın almakta çok hızlı davranılmaması konusunda uyarıyor.

"Fiyat düzeltisi oluşana kadar bekleyin"

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mobius, Financial News’e verdiği röportajda altın alacak yatırımcıların fiyatlarda düzeltme beklemesi gerektiğini belirtiyor. Bu düzeltme altının değerinin yüzde 10 oranında düşmesi anlamına geliyor.

Mobius röportajında, “En güvenli yatırımlar hisse senetleri ve altın gibi değerli metaller. Fakat fiyat düzeltesi oluşana kadar altın ya da değerli metal alınmasını tavsiye etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Altının fiyatı koronavirüs krizi sürecinde oluşan piyasa dalgalanmaları nedeniyle bu yaz tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Pazartesi günü Warren Buffett’nin şirketi Berkshire Hathaway altın madenciliği şirketi Barrick Gold’un hisselerini satın alarak fiyatları yukarıya çekmişti.

Altın fiyatları salı günü 2.000 dolar seviyesine tekrar ulaştı fakat 19 Ağustos’ta ABD Merkez Bankası’nın politika toplantısına dakikalar kala yüzde 2 gerileyerek çarşamba gününü onsu 1.963 dolar seviyesinde geçirdi.

"Gelirini arttıran şirketlerin hisseleri en iyisi"

Mobius yatırımcıların hangi yatırımlarda güvende hissedeceğine ilişkin sorulan soruya, “Güçlü bilançoları olan ve gelirlerini arttıran şirketlerin hisseleri en iyisi” şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz hafta ABD başkanlık seçimlerine ilişkin de bir demeç veren Mobius Biden’ın zaferinin felaket olacağını dile getirmişti. Mobius, Trump galibiyetinin borsayı canlandırıp canlandırmayacağı sorusuna ise olumlu yanıt vererek, “Onun amacı insanları işlerine tekrar geri getirmek, işsizliği azaltmak ve genel olarak ekonomiyi canlandırmak” sözlerine yer vermişti.