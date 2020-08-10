Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ve ABD-Çin gerilimi altın fiyatlarında yükselişi tetikliyor.

10.08.2020 10:00:000
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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, vatandaşlar güncel altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisinin yanı sıra, ABD ile Çin arasında son dönemde yaşanan gerilim ve son olarak Lübnan'da yaşanan patlama altın fiyatlarında yükselişi tetikliyor.

10 Ağustos saat 10.00 itibariyle güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın

Alış: 478,66 TL
Satış: 478,80 TL

Çeyrek altın

Alış: 779,88 TL
Satış: 798,08 TL

Yarım altın

Alış: 1.554,88 TL
Satış: 1.596,16 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 3.235,00 TL
Satış: 3.284,00 TL

Ata altın

Alış: 3.216,99 TL
Satış: 3.299,71 TL

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