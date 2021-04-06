Altın fiyatları yükselişte

ABD Hazine kağıdı getirilerinin 1,70'in altına inmesi ve doların değer kaybetmesi uluslararası piyasalarda altın fiyatının 1.735 doların üzerine yükselmesini sağladı.

6.04.2021 14:22:000
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Altın fiyatları yükselişte

ABD Hazine kağıdı getirilerinin düşmesi ve ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında bir miktar zayıflaması altın fiyatına destek veriyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,44 artışla 1735,76 dolar/ons seviyesinden iylem görüyor. ABD 10 yıl vadeli tahvillerinde getiri yüzde 1,70-1,72 bandından

1,6826'a geriledi. Dolar Endeksi (DXY) de yüzde 0,41 kayıpla 92,638 seviyesinde.

Analistler spot altın fiyatının 1736 dolar/ons seviyesini aşması halinde yukarı hareketin 1741-1747 dolar/ons aralığına kadar devam etmesini bekliyorlar. Aşağı hareketlerde ise destek seviyeleri 1729 ve 1721 dolar/ons.

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