Altın "ticaret anlaşması" ile düşüşte

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasında yakında imzalanacak ticaret anlaşması ile birlikte azalan güvenli liman alımları sonrası düştü.

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasında yakında imzalanacak kısmi ticaret anlaşması, Çin'den gelen güçlü ekonomik veriler ve Orta Doğu'da azalan gerilimin güvenli liman alımlarını azaltırken, ABD hisse senetlerinin rekor seviyelere çıkmasına neden olan risk iştahını desteklemesi ile birlikte tekrar geriledi.

Altın, ABD'nin Çin'in para biriminin değerini düşürmeme konusunda "ciddi taahhütlerde" bulunduğunu ve döviz işlemleri enformasyonunu yayımlayacağı konusunda anlaşmaya vardığını kaydederek bu ülkeyi döviz manipülatörü olarak etiketlemeyi bırakasının ardından düştü. ABD'nin bu adımı Çarşamba günü imzalanacak ticaret anlaşması için zemini güçlendirdi.

Yatırım beklentilerinde son dönemde görülen hızlı dönüş, geçen hafta ABD ile İran arasındaki gerilimin artmasının etkisi ile 1,600 doların üzerini gören altın fiyatlarının tekrar 1,530 dolarlara tekrar gerilemesi anlamına geliyor. Bu değişiklik, Pazartesi itibariyle son 4 seansta 20 tonun üzerinde çıkışların olduğu altın destekli Borsa fonlarında (ETF) yansımasını buldu.

Spot altın yüzde 0.8 düşerek ons başına 1,536 dolara kadar indikten ve son beş seansta dördüncü kez zemin kaybettikten sonra Londra saati ile 05:56'da 1,537.98 dolara geldi. Gümüş yüzde 1.5 kadar değer kaybederken, platin ve palladyum da düştü. Palladyum geçen hafta ons başına 2,148.81 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Finans piyasalarında risk iştahının yeniden artması ve güçlenen dolar, Australia & New Zealand Banking Group Ltd.'e göre, altın üzerinde baskı oluşturuyor. Kurum, son rallinin ardından, yatırımcıların İran ile ABD arasındaki gerilimin azalmasının da etkisi ile karlarını realize ettiğini kaydetti.