Altın, Trump'ın azline sınırlı tepki verdi

Altın fiyatları, ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Başkan Trump'ın azlini onaylaması ile birlikte dar bir bantta kaldı.

Altın fiyatları, ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Başkan Donald Trump'ın iktidarı kötüye kullanma ve Kongre'ye baskı yapma suçlaması ile azil istemini onaylamasının ardından yatay bir seyir izledi.

Temsilciler Meclisi'nde Demokratların neredeyse tümünün desteğini alan ancak tek bir Cumhuriyetçi oyu bile alamayan dünkü bu tarihi adım, Trump'ın ABD tarihinde azli onaylanan üçüncü başkan ve azli onaylanıp muhtemelen partisinin yeniden seçilmesi için aday gösterilen ilk isim olmasına neden oldu.

Spot altın yüzde 0.1 yükselerek Singapur saati ile 13:36'da ons başına 1,477.27 dolara çıktı. Metal bu hafta fazla değişmedi.

Spot gümüş yüzde 0.2 yükselerek ons başına 17.0436 dolara çıkarken, platin yüzde 0.3 geriledi.

Palladyum iki gün üst üste sert düştükten sonra ons başına 1,923.75 dolar civarında yatay seyretti. Metal Salı günü 2,000.35 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

UBS Group AG, hazırladığı raporda, "Tipik bir şekilde, iyileşen büyüme öngörüleri yüksek petrol fiyatlarına yol açarken altının düşmesine neden oluyor ve buna bağlı olarak bankanın model portföyünde 'petrol altının üzerinde' durumu ön plana çıkıyor" dedi ve "Şimdi ticaret gerilimi azalıyor, küresel büyüme görünümü iyileşmekte ve tahvil faizleri yukarı yönde hareket etti" değerlendirmesinde bulundu.