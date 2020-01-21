Altın yeniden yükselişte

Altın fiyatları, IMF'nin bu yıl için küresel büyüme tahminini düşürmesi ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Altının ons fiyatı 1565 dolar seviyesine çıktı.

Altın fiyatları, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bu yıl için küresel büyüme tahminini düşürmesi ve Çin'de meydana gelen virüs olayının piyasalarda risk iştahını azaltması ile birlikte yükselişini üçüncü güne taşıdı

IMF dünya ekonomisinin 2020 yılında, ticaret belirsizlikleri ve Orta Doğu'daki gerilim ortamında, Ekim ayındaki tahminin hafifçe altında da olsa güçleneceği tahmininde bulundu.

Spot altın yüzde 0.4 yükselerek Singapur saati ile 12:25'te ons başına 1,567.05 dolara çıktı. Gram altın ise piyasalarda 297 TL seviyesinden işlem görüyor.