Altının yükselişi sürecek mi?

ABD-Çin ticaret savaşının yarattığı gerginlik ve küresel Merkez Bankaları'ndan gelen parasal gevşeme hamleleri sonrasında piyasalarda güvenli liman talebi ani artış gösterdi. Yatırımcının böyle durumlarda genellikle ilk tercihleri arasında yer alan altın fiyatlarında 2013 yılından bu yana ilk defa 1.500 dolar/ons seviyesini aşan yükseliş gerçekleşti. Analistler, burada kalıcı olması halinde altın fiyatların 1.600 dolar seviyelerinin konuşulmaya başlanacağını söylüyor.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre, ABD ve Çin arasında artan tansiyondan altın karlı çıktı ve sarı maden fiyatı yukarı yönlü eğilimi arttırdı. Altının onsu önceki gün 1.518 doları görerek 6 yılın en yükseğine çıktı. Sonrasında Çin'in ticaret savaşında yumuşama hamlesi olarak görülen açıklamaların risk iştahının biraz toparlanmasını sağlamasıyla fiyatlarda 1.500 doların hemen altına doğru bir gevşeme meydana geldi. İçeride gram altın 265 lirayı aştıktan sonra son 263-264 dolar bandında hareket etti.

Goldman Sachs: 1.600 dolar mümkün

Ancak analistlere göre altında yılın geri kalanında güçlenme eğilimi sürecek. Analistler jeopolitik gerilimlerin de artmasının akabinde altın fiyatlarının 1.500 doların üzerinde üzerinde kalıcı olması ile alım potansiyelinin 1550-1600 bölgesine taşınacağını düşünüyor. Amerikan bankacılık grubu Goldman Sachs analistleri yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altının ons fiyatının önümüzdeki 6 ayda 1600 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Goldman Sachs analistleri halihazırda 6 yılın zirvesine yükselen altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğini öngörüyor. Uzmanlar küresel ekonomik görünümdeki kötüleşme, ABD ile Çin arasında artan ticaret gerilimi gibi etkenlerle yatırımcının güvenli liman arayışında olacağını, bu nedene ons altının gelecek 6 ayda 1.600 dolara yükseleceği tahmininde bulundu.

İçeride ise altın fiyatlarını yurtdışındaki alımlara paralel olarak yükselişini sürdüreceği tahmin ediliyor. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yıl sonunda altının gram fiyatının 300 lirayı bulmasının beklendiğini söylemişti.

Merkez bankalarının talebi de güçlü

Dünya Altın Konseyi (WGC) anketine göre Gelişmekte olan ülke ekonomilerine ait merkez bankalarının yüzde 12'si geçtiğimiz yıl altın almış, böylece merkez bankalarının altın talebi 651 tona yükselerek uluslararası parasal sistemde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ankette, bu yıl da geçen yıla paralel bir talep eğiliminin gözlemlendiği ve yine rekor seviyede altın talebinin olabileceği öngörülüyor. gelişmekte olan ülke merkez bankalarının yüzde 11'i altın rezervlerini gelecek 12 ay içerisinde artırmak niyetinde olduklarını bildirdi. Merkez bankalarının yüzde 70'i, 5 yıl öncesine kıyasla toplam rezervlerinin daha yüksek seviyede olduğunu ifade ediyor.



























