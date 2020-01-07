BNP'den yatırımcıya altın tavsiyesi

Dünyanın en büyük bankalarından BNP Paribas, Ortadoğu'daki gerilimin daha da artması riskine karşı yatırımcılara 'altın al, TL sat' tavsiyesinde bulundu.

ABD-İran gerilimiyle birlikte ‘güvenli liman’ altın fiyatlarında yukarı yönlü dalgalanmalar bekleniyor. BNP Paribas Wealth Management, Orta Doğu’da yükselen tansiyonun daha da kötüleşmesi riskine karşı hedge (riskten korunma) etmek isteyen yatırımcılara altın alım ve Türkiye ile Hindistan gibi petrol ithalatçısı ülke paralarında satım tavsiyesi verdi.

Singapur’da BNP Paribas Wealth Management Döviz ve Asya birimi yöneticisi Shafali Sachdev, ABD – İran anlaşmazlığının kötüye gitmesi durumunda altının onsunun yedi yılın zirvesi olan 1650 dolar ya da daha yukarı tırmanabileceğini söyledi. Yen ve İsviçre Frankı gibi diğer güvenli varlıkların da yükseleceğini ekledi.

Singapur’da konuşan Sachdev, “Bu şartlar altında altın petrolden de iyi bir hedge. İkinci derece iyi olanlar ise petrolün yükselişinden fayda sağlayacak paralar” dedi.

ABD’nin Irak’taki drone saldırılarında İranlı bir üst düzey askeri yetkilinin öldürüldüğünü açıklaması sonrasında altın geçen hafta yüzde 3 civarı yükselişle ons başına 1562 dolara yükselmişti. Yen Pazartesi günü üç ayın zirvesine tırmandı.



