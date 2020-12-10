HSBC, 2021 altın tahminini düşürdü

HSBC, koronavirüs aşısındaki ilerlemeyle altın fiyatlarındaki rallinin sonlandığını, genişlemeci para politikalarının, mali politikalar ve jeopolitik risklerin ise hala altını desteklediğini ifade etti.

HSBC Baş Emtia Analisti James Steel 9 Aralık’ta paylaştığı bir notta “Covid 19’un neden olduğu finansal, ekonomik ve sağlık konusundaki belirsizlikler altını 2021’de, hatta 2022’de -daha düşük etkiyle olsa da- destekleyecek” ifadelerini kullandı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre kurum, 2021 yılı ortalama spot altın fiyat tahminini 1.965 dolardan 1.907 dolara düşürdü. Spot altının onsu bugün 1.840 dolar civarında işlem görüyor.

Biden yönetiminin mali harcamalar açısından “altın-pozitif” olabileceği ancak azalan jeopolitik ve ticaret risklerinin ise güvenli liman alımını azaltabileceği belirtildi.

Banka gümüş fiyatlarında volatilitenin devam edebileceğini vurguladı, aşı haberlerinin yatırımcı talebini bir nebze azaltacağını, sanayi talebinin ise toparlandığını belirtti ve 2021, 2022 gümüş fiyat tahminlerini değiştirmeyerek sırasıyla 25.50 ve 22.50 dolarda bıraktı.