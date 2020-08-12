İki günde yüzde 10 düştü

Küresel piyasalarda, pandemi süreci kaynaklı belirsizlikler nedeniyle aylardır yükselişini sürdüren altın fiyatları, COVID-19 aşısında yaşanan gelişmeler nedeniyle sert bir şekilde düşüyor. ABD Başkanı Trump'ın Covid-19 aşısının yıl sonuna hazır olacağı sözleri ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın ilk aşının onay aldığını duyurması uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Dün 2 bin dolar/ons seviyesinin altına inen spot altın fiyatı, bu sabahın erken saatlerinde de 1.900 dolar/ons seviyesinin de altına düştü.



ABD'nin 100 milyon doz aşı alımı için Moderna ile anlaştığının açıklamasının da etkisi ile düne göre yüzde 2,5 düşüşle 1.863,04 dolar/ons seviyesine kadar geriledi.

Gram altın 432 liraya geriledi

Türkiye altın piyasasında da hem spot altın hem de dolar/TL kurundaki sert düşüşlerin etkisi yaşanıyor. 484 liraya kadar yükselen gram altın bu sabah saatlerinde 432 liraya kadar çekildi.

Gümüş fiyatları da geriliyor



Altında yaşanandan daha sert düşüş ise gümüş fiyatında gözleniyor. Gümüş fiyatı bu sabah düne göre yüzde 4,9 düşüşle 23,42 dolar/ons seviyesini gördü.



Altın hafta başından bu yana yüzde 8,3 ve gümüş ise yüzde 16,29 değer kaybetti.