Kuyuma taksit müjdesi

Ziynet, takı ve mücevherata kredi kartına 4 taksit izni çıktı.

27 MART, 20190
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Kuyuma taksit müjdesi

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kuyumculukta işçilik gerektiren ürünlerde taksite izin vereceklerini söyledi.

Akben, "Kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapacağız" açıklamasını yaptı.

Buna göre; çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit yasağı ise sürecek.

Kararın ardından Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, sektör olarak atılan adımı olumlu bulduklarını belirterek, "Taksit oranının daha geniş kapsamlı şekilde artılmasından yana dileğimiz var. Yetmez ama evet" görüşünü dile getirdi.

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