Merkez'den altın hamlesi

Merkez Bankası, bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildiğini açıkladı.

1 EKİM, 20190
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez'den altın hamlesi

Merkez Bankası, bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Banka bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir."

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altının yönü nereye?

Altının yönü nereye?

Ağustosta en fazla külçe altın kazandırdı

Ağustosta en fazla külçe altın kazandırdı

Ünlü yatırımcıdan 'altın' tavsiye

Ünlü yatırımcıdan 'altın' tavsiye

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.