Merkez Bankası, bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Banka bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir."